N ° mondial 36 Casper Ruud avait toutes les raisons d’être satisfait du début de saison, atteignant deux finales ATP et remportant le premier trophée ATP à Buenos Aires. Le premier champion ATP norvégien a réussi un swing sur terre battue en février, retournant chez lui à Oslo et jouant pour son pays contre la Barbade.

Il s’est avéré que c’était son dernier match de la saison jusqu’à présent, le coronavirus interrompant l’action pendant cinq mois et gardant les joueurs chez eux. Casper a profité au maximum de la pause, passant du temps avec sa famille, ses amis et sa petite amie, trouvant également du temps pour des choses qui auraient été impossibles pendant la saison régulière, comme jouer au golf.

Le Norvégien a travaillé dur sur son jeu au cours des deux derniers mois, ajoutant une note agressive et désireux de le montrer sur le terrain le plus tôt possible. «J’espère que tout le monde va bien pendant ces moments difficiles!

Je viens d’emménager dans un nouvel appartement ici à Oslo, donc ça a été tout un projet. En fait, il y a eu beaucoup de choses à faire, et je me suis assuré de passer du temps avec ma famille, mes amis et ma petite amie. Oslo est à côté de la mer, donc je me dirige de temps en temps sur un bateau, en train de dîner avec des amis.

J’essaie juste de prendre un peu de temps et de me déconnecter un peu du tennis parce que, dans un an, on joue tellement de tournois, on voyage partout dans le monde, donc si le travail acharné est essentiel, il est bon de se déconnecter ici et là aussi .

Je veux vous dire quelque chose sur moi que vous ne savez peut-être pas: j’adore le golf! Pendant mon temps libre ici à Oslo, j’en ai beaucoup joué. C’est une de mes grandes passions et je joue depuis que je suis assez jeune.

J’essaye de jouer au golf le plus possible, mais je dois passer du temps avec ma copine car le golf prend beaucoup de temps! Il faut une demi-journée pour jouer une ronde complète de 18 trous, et c’est le problème. Si c’était une heure ou deux ou trois de moins, ce serait mieux, mais en même temps, vous voulez toujours jouer au 18 trous quand vous sortez, alors vous devez essayer d’équilibrer un peu le golf et le temps avec la clôture. ceux.

En même temps, bon nombre d’entre nous, joueurs de tennis, sommes ravis de recommencer à concourir dans notre sport; c’est quelque chose qui nous manque. Il n’a pas été trop facile de trouver les meilleurs sparring partners à Oslo, mais je me débrouille bien, j’ai frappé avec des joueurs juniors et je ne me sens pas trop loin du niveau et du rythme des grands.

Je suis de plus en plus motivé pour revenir sur le Tour. Heureusement parce que le coronavirus n’a pas été trop mal ici, j’ai pu pratiquer depuis début avril et traiter cela comme une période d’entraînement. Je pense que c’est un avantage que je sois assez jeune.

Il est plus facile pour les jeunes gars de maintenir le haut niveau et l’intensité que les gars plus âgés. Cette période pourrait être un avantage pour nous si nous utilisons bien le temps. Je n’ai pas apporté de modifications techniques importantes à mon jeu.

Cependant, je dirais que j’ai apporté des améliorations utiles dans de nombreux domaines différents.

J’ai essayé d’amener mon jeu à un nouveau niveau en essayant de nouvelles façons de jouer.

J’ai volontairement pratiqué à l’intérieur du court et j’ai été beaucoup plus agressif.

J’ai été ridiculement offensif dans certains entraînements, juste pour essayer et comprendre ce que ça fait de jouer comme ça, de sorte que si je le fais dans les matchs, je serai plus à l’aise. Faire des choses que vous ne faites pas habituellement est important.

Cela a été une bonne période pour moi pour développer mon jeu de cette façon. Lorsque le Tour s’est arrêté à Indian Wells, il était difficile de savoir si nous devions prévoir deux mois ou une demi-année de congé, et il a été difficile de comprendre à quel point il était difficile de s’entraîner et pendant combien de temps.

Je fais plus ou moins cinq ou six jours par semaine de sessions difficiles et je profite d’un peu de temps libre, surtout l’après-midi. J’essaie de m’entraîner le matin, d’avoir du temps libre pour faire autre chose comme le golf, car si vous ne pratiquez que semaine après semaine, vous finirez par vous en lasser.

Chaque fois que j’ai marché sur le court pendant cette période, je l’ai fait avec une bonne concentration et intensité. Être chez soi à Oslo a été agréable. Si j’ai une bonne carrière, j’espère que ce sera mon dernier été ici en Norvège pour les dix à 15 prochaines années.

Je l’ai apprécié, mais je me suis aussi bien concentré. J’ai pu garder ma motivation et profiter de quelques temps libres le week-end, puis quand je suis de retour lundi, je suis motivé par les bonnes pratiques. En même temps, tout le monde doit s’occuper du virus car c’est très grave dans le monde. J’espère que tout le monde restera en sécurité et que je vous verrai bientôt sur le terrain », a déclaré Casper Ruud.