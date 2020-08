Cori Gauff est la plus jeune joueuse du Top Seed Open de Lexington et probablement celle qui a l’esprit combatif le plus proéminent. La joueuse de 16 ans en est à sa deuxième demi-finale de la WTA, éliminant Ons Jabeur 4-6, 6-4, 6-1 en un peu moins de deux heures.

Ons menait 6-4, 4-2 et avait une chance de faire une pause de 5-2 devant, pour le gaspiller et perdre dix des 11 derniers matchs, propulsant Gauff dans les quatre derniers. Cori a réussi trois as et 11 doubles fautes, luttant pour trouver le rythme au service ou au retour dans la première moitié de la rencontre et trouvant la force intérieure pour forger un retour et franchir la ligne d’arrivée en premier.

Le jeune a sauvé neuf des 12 occasions de pause, gagnant cinq pauses pour opposer l’affrontement à sa compatriote américaine Jennifer Brady. C’était une performance clinique de la Tunisienne dans le premier set, perdant cinq points dans ses matchs (15 points consécutifs gagnés) et volant le service de Gauff dans le troisième match pour passer devant.

Délivrant une bonne prise après l’autre, Jabeur a renvoyé trois vainqueurs dans le dixième match pour assurer l’ouverture du match, espérant plus de la même chose dans le deuxième set. Cori a repoussé deux occasions de pause au début du deuxième set, endurant un rallye prolongé dans le deuxième match pour faire une pause amoureuse.

Jabeur a retiré la pause quelques minutes plus tard après une erreur du revers de Gauff, forçant une erreur du jeune dans le cinquième match pour assurer un autre match retour et forger l’avantage. Au moment crucial, Cori a repoussé une chance de pause à 2-4, recueillant un coup de pouce et ne regardant jamais en arrière.

L’Américain a fait une pause dans le huitième match avec un retour profond, tenant à 15 et décrochant le quatrième match consécutif à la suite d’une erreur de drop shot d’Ons pour voler le set 6-4. Ils ont gaspillé cinq occasions de pause au début du dernier set et Gauff a eu le dessus sur 1-1, prenant tous les matchs pour courir au-dessus du sommet.

L’Américain a cassé à 2-1 avec un vainqueur du revers croisé, en délivrant un autre dans le sixième match grâce à un revers fatigué de Jabeur et passant au sommet avec un vainqueur du service.

«Je vais toujours me battre, quoi qu’il arrive, et faire de mon mieux, quel que soit le score.

Le plus gros était la mentalité. Même si je ne jouais pas comme je l’aurais souhaité, rester forte et positive m’a définitivement maintenu dans le match. Plus j’ai de rencontres, plus je gagne d’expérience. Plus je peux jouer contre différents types de styles de jeu, plus je m’habituerai à ce genre de style et à la manière de l’aborder.

Je dirais que j’ai dépassé mes attentes, pas tant au niveau du résultat que du jeu. Obtenir le plus de matchs possible est le but du moment … J’aime jouer sous pression et la pression est un privilège. J’aime juste ça, et les affrontements difficiles sont ce qui rend le tennis amusant, alors je fais de mon mieux pour me montrer à la hauteur.

J’ai définitivement frappé beaucoup plus de tranches et mon partenaire de frappe a frappé plus de tranches et largué des coups lors de l’échauffement et de la pratique hier. La plupart des lancers, j’ai pu arriver à … Je n’ai pas eu de succès dans le passé quand je joue des joueurs rusés, et j’essaie de les surpasser.

Parfois, je peux proposer une photo ou deux, mais ce n’est pas mon style typique. Je visais plus haut vers le filet et je me concentrais sur le fait de mettre plus de balles dans le court que d’essayer de terminer le point tôt. J’ai essayé d’ouvrir le terrain et de me donner plus de chances d’avancer.

Nous avons pratiqué ensemble l’année dernière ou il y a un an et demi, à quelques reprises. Brady a évidemment un ballon lourd et un bon service, et elle va tenter sa chance. Je suis impatient de pouvoir jouer et d’avoir un style de jeu différent de celui d’aujourd’hui. Je sais qu’elle aime son coup droit, alors nous verrons ce qui se passe », a déclaré Cori Gauff.