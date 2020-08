Aucun joueur n’échappera ces prochaines semaines à se sentir un peu perdu, voire déplacé, à son retour sur les courts de compétition. Pas même le meilleur. Naomi osaka Elle fait partie de ces joueuses de tennis qui ont beaucoup à dire sur la tournée américaine, une tournée où son absence était tenue pour acquise, même si elle a finalement pris le bateau. Pour mieux comprendre vos démarches, vous devez d’abord écouter votre coach, Wim fissette, expliquant quelle a été leur activité pendant la quarantaine et comment ils gèrent Cincinnati et le US Open.

«En général, je pense que la plupart des joueurs sont heureux de pouvoir à nouveau concourir, que ce soit sur terre battue ou dur, avec ou sans supporters. Nous savons que ce n’est pas idéal, mais en ces temps nous ne pouvons pas être très exigeants », estime le Belge en Majeurs de tennis. «Nous devons remercier qu’il y ait au moins des tournois. De plus, les joueurs de tennis sont habitués à une adaptation continue tout au long de l’année, semaine après semaine, ils doivent toujours affronter un nouveau climat, balles ou surface », met-il en garde contre la folie que le calendrier signifiera dans les prochains mois.

Et bien sûr, avec ce dilemme, la difficulté de construire un calendrier se multiplie. «Ce sera encore plus difficile pour les joueurs qui vont très loin à l’US Open. Bien que sachant que nous n’aurons que quelques tournois cette année, nous devons être intelligents dans nos décisions. Mieux vaut sauter un tournoi si le joueur n’est pas à 100%, sans avoir besoin de tout jouer car il n’y aura plus d’événements. Comme je l’ai dit, cette intelligence sera la clé, mais c’est une décision que le joueur doit prendre pour lui-même », explique l’entraîneur.

«Les joueurs ratent la compétition, ils aiment s’entraîner, mais ils travaillent toujours avec un seul objectif en tête, gagner un tournoi. Nous savions que cela allait être une année très difficile, très difficile et très spéciale. Avoir à nouveau des objectifs est un cadeau dont nous devons profiter, tout le monde veut se remettre en question. Maintenant, bien sûr, beaucoup de choses seront différentes, mais les règles sont les mêmes. Nous sommes calmes, nous resterons dans notre hôtel et donc tout ira bien pendant les quatre ou six semaines nécessaires », a-t-il déclaré quelques jours avant que son joueur ne fasse ses débuts dans la surface contre Karolina Muchova.

Le plus drôle, c’est que, l’argile étant la surface la moins préférée de Naomi, c’est peut-être la surface sur laquelle ils ont mis le plus d’efforts ces mois-ci. «En juillet, nous nous sommes entraînés sur terre battue, même si nous nous sommes également entraînés sur un court dur. Même dans l’argile verte, à Los Angeles, il est possible de trouver l’une des options. Cela nous a aidés à voir comment nous allons faire changer la surface le moment venu, quel plan tactique nous devrions adopter et quels seront les ajustements. Il n’y a vraiment pas beaucoup de différence entre le jeu sur terre et sur béton., seulement stratégie et jeu de jambes. La confiance de voir qu’en trois jours on se sent bien compte aussi pour beaucoup », comprend Fissette.

Nous parlons de l’un des entraîneurs les plus appréciés du circuit, avec des expériences antérieures de Clijsters, Halep, Azarenka ou Kerber parmi tant d’autres. Maintenant, le défi s’appelle Naomi Osaka. «Je veux avancer, amener mon joueur au niveau supérieur, mais pour cela, il est nécessaire de voir comment le travail précédent effectué sur le court fonctionne en compétition. Cela faisait longtemps depuis l’Open d’Australie, là nous avions déjà des choses que nous voulions améliorer, donc nous avons travaillé dessus. De toute évidence, nous voulions vraiment ramener la piste et découvrir ce dont nous avions besoin pour passer au niveau suivant. Vous avez besoin de la concurrence pour avancer»Déclare l’homme qui a eu 40 ans en mars dernier.

«Naomi va avec la mentalité de gagner le tournoi, cela ne change pas. Bien sûr, nos attentes ne devraient pas être qu’elle joue au tennis parfait tout de suite, les attentes sont un peu moindres en termes de niveau de jeu, du moins au début, mais la mentalité reste la même. Travailler avec quelqu’un de votre stature, c’est avoir l’ambition de gagner chaque tournoi, même si vous ne le gagnez pas plus tard., mais l’ambition doit être que chaque semaine », ajoute Wim, un excellent motivateur.

Pour le moment, il est évident qu’il existe un lien entre eux malgré le peu de temps qu’ils ont passé ensemble, même si le fait d’avoir passé la quarantaine ensemble nous invite à penser que quelque chose de très grand a pu se former entre eux. «Je m’en souviendrai toujours, bien sûr, cela a été très spécial. Travailler avec Naomi a été très amusant, même quand nous n’avions pas de tournois. Le lien de l’équipe est total, cela nous a permis de mieux nous connaître. Nous nous sommes entretenus après Indian Wells et avons dit que cela pourrait être une bonne occasion de travailler main dans la main pendant trois mois. Nous avons pu travailler certaines zones de son corps qui lui causaient des blessures, par exemple. Cela aurait pu être un moment crucial dans votre carrière, où nous avons construit une base pour les prochaines années», Conclut-il.