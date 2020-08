Roger Federer a remporté sept titres ATP en 2003, dont Wimbledon et l’ATP Masters Cup. Contrairement à la saison précédente, Federer n’a pas pu soulever un trophée au niveau Masters 1000, terminant la saison au 2e rang derrière Andy Roddick et préparant un assaut sur le no.

1 place en 2004. En route pour Melbourne sans entraîneur, Federer a sprinté au-delà des trois premiers tours, battant les rivaux de l’extérieur du top 100 pour créer des affrontements plus difficiles contre Lleyton Hewitt et David Nalbandian. Ayant un score négatif contre eux deux, Federer les a évincés en quatre sets, se retrouvant en demi-finale majeure pour la deuxième fois après Wimbledon en juillet dernier.

Un autre jeune Juan Carlos Ferrero se tenait entre Roger et le trône ATP, et contrairement à Montréal 2003, les Suisses n’ont commis aucune erreur cette fois. Federer a produit une performance fiable pour battre l’Espagnol 6-4, 6-1, 6-4 en une heure et demie, se qualifiant pour la deuxième finale majeure et devenant le 23e no.

1 depuis 1973. C’était leur septième rencontre et le quatrième triomphe de Federer qui ont repoussé les quatre occasions de pause et maintenu la pression de l’autre côté du filet. Aux prises avec une blessure dans la deuxième partie de la rencontre, Ferrero n’a pas pu rester au niveau de Roger, subissant quatre pauses pour propulser Federer dans le match pour le titre contre Marat Safin.

Ils ont tous deux eu plus de gagnants que d’erreurs directes et c’est Federer qui a eu le dessus avec 30 vainqueurs et 40 erreurs qu’il a forcé à l’Espagnol. Juan Carlos était le meilleur joueur dans les longs échanges, mais cela ne suffisait pas pour le garder en sécurité.

Roger a forgé le triomphe dans les rallyes les plus rapides jusqu’à quatre coups, offrant de meilleurs chiffres avec son service et le coup de fond initial. Les joueurs de retour n’avaient aucune chance lors des six premiers matchs avant que Federer ne connaisse ces quatre chances de pause à 3-3.

Gardant son sang-froid, le Suisse les a tous sauvés, ramenant le match à la maison pour un coup de pouce massif et ne plus jamais avoir de problèmes au service.

Roger Federer est devenu le numéro un mondial. 1 après avoir atteint la finale à Melbourne 2004.

Juan Carlos a perdu quatre points au service dans les quatre premiers matchs, ayant à répéter cela à 4-5 tout en servant pour rester dans le set.

La pression est devenue trop dure à gérer, car il a donné un service par amour après une erreur de coup droit pour remettre le set à Roger. Porté par cet élan, Federer a obtenu une pause dans le deuxième match du deuxième set après un autre coup droit faible de l’Espagnol.

Un coup droit sur la ligne gagnante a assuré une autre pause pour le Suisse à 4-1, clôturant le set avec un gagnant du service et se rapprochant de la ligne d’arrivée. À 3-3 dans le troisième set, Federer a assuré la pause cruciale, servant bien et émergeant au sommet avec un vainqueur du service dans le dixième match pour devenir le numéro un mondial.

1 pour la première fois. « J’espère que nous ne verrons pas beaucoup de changements au sommet cette année. Je m’habitue juste à la situation, et je ne peux pas prédire comment les choses vont fonctionner; nous verrons comment je vais gérer cela. Cela va certainement être une année passionnante.

Il y a beaucoup de jeunes gars autour, André est toujours là. J’ai hâte de voir ce qui va se passer », a déclaré Roger Federer.