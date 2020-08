Le premier Top Seed Open à Lexington avait réuni un solide peloton de joueurs, aucun des favoris ne jouant son meilleur tennis cette semaine. À la fin, Jennifer Brady et Jil Teichmann, tous deux classés en dehors du top 45, se disputeront le titre dimanche, dominant le reste du tirage au sort et méritant leur place dans la bataille pour la couronne.

Jennifer et Jil ont été tout aussi impressionnants en demi-finale, ramenant leurs victoires à la maison en 70 minutes et préservant l’énergie pour le match de la semaine de demain. Jennifer Brady jouera dans la première finale de la WTA à 25 ans, évincant Cori Gauff 6-2, 6-4.

Brady n’a perdu que 12 points en neuf matchs de service, provoquant la fureur de son tir initial et subissant une pause de service. Cori a fait un merveilleux retour hier contre Ons Jabeur, incapable d’appuyer à nouveau sur la gâchette aujourd’hui après une pâle performance derrière le service, se cassant quatre fois pour propulser Brady.

Brady a fait une pause au troisième match lorsque Gauff a marqué un revers, confirmant la tête avec une prise en amour après un as et maîtrisant un adolescent pour une autre pause et un avantage de 4-1. Cori a fait une pause pour réduire le déficit, seulement pour donner son service pour la troisième fois consécutive et pousser Jennifer 5-2 devant.

Au service du set, l’Américain plus âgé a tenu à 30 ans pour remporter le premier match 6-2, espérant plus de la même chose dans le set numéro deux. Cela a commencé avec deux prises confortables avant que Jennifer ne réussisse à faire une pause pour gagner un avantage de 2-1. Les deux joueurs ont bien servi dans les matchs à venir et Gauff devait tenir à 3-5 si elle voulait prolonger le duel.

Une adolescente a sauvé une balle de match avec un vainqueur de la volée, mais c’est tout ce que nous avons vu d’elle, alors que Brady a scellé l’accord avec une autre prise d’amour pour la première finale de la WTA.

Jil Teichmann et Jennifer Brady joueront pour le titre à Lexington.

Dans l’autre demi-finale, Jil Teichmann a battu Shelby Rogers 6-3, 6-2 pour la troisième finale de la WTA, dans l’espoir de continuer là où elle avait quitté Prague et Palerme l’année dernière.

Les Suisses n’ont servi qu’à 46%, mais personne ne pouvait le remarquer, économisant trois chances de pause sur cinq et volant 56% des points de retour pendant cinq pauses. Vendredi, Rogers a vaincu Serena Williams, 23 fois championne majeure, au bris d’égalité décisif, mais n’avait rien de similaire dans son arsenal aujourd’hui, faisant trop d’erreurs et souffrant beaucoup du tir initial qui avait fonctionné comme un charme contre Serena.

Teichmann a forgé la tête avec des pauses dans les matchs deux et quatre, servant bien pour prendre le premier match 6-3. Restant sur un rythme similaire, la Suisse a réussi trois pauses dans le deuxième set, émergeant au sommet avec une prise à 30 dans le huitième match pour rendre sa semaine impressionnante encore meilleure.