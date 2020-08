L’actuel entraîneur de Dominic Thiem, Nicolas Massú, a accordé une interview au site officiel de l’ATP, où il a parlé de toutes les nouvelles concernant son élève et de ses options pour pouvoir faire quelque chose de bien cette saison, où il a pu jouer une finale du Grand Chelem jusqu’à présent. Obtiendra-t-il un bon résultat à l’US Open et à Roland Garros?

-En contact permanent avec Dominic Thiem pendant la pandémie:

«Pendant la pause de tennis en raison du coronavirus, j’étais toujours en contact avec Dominic quand nous avions besoin de lui. Son père Wolfgang m’a mis à jour sur les aspects dans lesquels il a travaillé avec l’un de ses entraîneurs physiques qui vit en Australie. Je suis très heureux avec lui. Que Dominic a pu s’entraîner avec une partie de son équipe. Après quatre mois sans être ensemble, nous avons commencé à travailler environ deux semaines avant qu’il ne parte pour tout le mois de juillet pour jouer quelques expositions. Nous avons de nouveau travaillé ensemble cette semaine et j’ai pu analyser leurs matchs de la télévision pendant la quarantaine. «

-Comment un joueur de tennis se remet-il d’une si longue pause sans jouer au tennis?

« Le point positif pour Dominic est qu’il a été le joueur qui a joué le plus de matchs lors d’expositions. Il a disputé près de 30 matchs en 45 jours et bien qu’il s’agissait de matchs sans aucun enjeu, il a joué très sérieusement et à un très haut niveau de tennis. Il n’a pas joué avec autant d’adversaires de difficulté du Masters 1000 ou du Grand Chelem, il a préparé les matchs comme si c’était le cas, pour qu’au moment de le jouer l’impact ne soit pas tant. Cela lui profitera face à l’US Open. «

-Préparation des matchs en cinq sets:

« Il s’améliore à cet égard. Auparavant, à l’Open d’Australie, il n’était jamais allé au-delà d’un quatrième tour et dans cette édition, il était à un set de remporter le titre. L’année dernière aux finales Nitto ATP sans avoir passé le Round Robin, il a obtenu faire de grandes choses et il était à quelques points de la victoire. Ses résultats n’étaient pas très bons non plus sur la tournée asiatique et il a pu gagner à Pékin et atteindre les quarts de finale à Shanghai. C’est un joueur qui grandit toujours dans les moments. important et est actuellement numéro trois dans le monde. «

-Changer de dur à terre battue en moins d’une semaine:

« Nous n’avons pas beaucoup à penser à cela. Le plus important pour le moment est de se concentrer sur Cincinnati. Il sera important de doser les efforts et de voir comment se déroulent les résultats. Par exemple, Dominic s’est inscrit à Kitzbühel, mais il ne pourrait pas jouer s’il réussissait à avancer vers les quarts de finale de l’US Open. Si vous parvenez à faire un bon résultat à Roland Garros, quel serait le prochain tournoi auquel vous joueriez? Aujourd’hui, il est difficile de planifier un calendrier à long terme. À la fin de l’US Open, nous verrons le calendrier final de la saison et nous prendrons la meilleure décision possible », a conclu l’entraîneur chilien.