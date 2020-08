En raison de la pandémie de coronavirus, chaque personne est restée coincée chez elle. Bien que cela soit nécessaire pour contrôler la propagation du virus, ce n’est pas quelque chose auquel les gens sont habitués. Pour s’adapter, ils auraient acquis de nouvelles compétences et la star canadienne Eugenie Bouchard a révélé ce qu’elle avait appris. Voici ce qu’elle a dit!

Eugenie Bouchard sur ce qu’elle a appris

Dans un podcast récent, Eugenie Bouchard a été interrogée sur ce qu’elle a appris pendant la pandémie. Elle a répondu en disant,

«J’étais principalement seul. J’ai pu m’entraîner un peu et quand les choses se sont ouvertes, je suis revenu à l’entraînement complet. Mais, ce que j’ai appris, c’est tout d’abord, j’aime apprendre. J’ai ramassé quelques choses pendant la quarantaine, j’ai suivi un cours en ligne avec Harvard, ce qui était super intéressant. Neurosciences, ne me demandez pas pourquoi j’ai fait ça… J’ai commencé à apprendre le piano et j’essayais d’apprendre l’espagnol pendant un moment et en quarantaine, j’ai donné un réel effort. «

De toute évidence, Genie a beaucoup appris pendant la quarantaine, ce dont elle était très heureuse. Cependant, elle a admis qu’elle n’a pas été en mesure d’en apprendre davantage car elle se concentre désormais sur la formation. C’est parce que le WTA Tour est de retour et qu’elle doit se préparer pour les événements.

La Canadienne est enthousiasmée par le Tour et elle veut améliorer son classement. C’est pourquoi elle a décidé de jouer les événements ITF en conjonction avec les événements WTA. Elle pense également que cela l’aidera à gagner en confiance après une si longue pause du tennis.

Bien que ce soit formidable que Bouchard joue de nombreux événements, elle n’a pas parlé de l’US Open. De nombreux joueurs se sont retirés de ce tournoi et les fans peuvent se demander si elle envisage également de l’ignorer. Espérons qu’elle jouera l’événement et, plus important encore, y réussira très bien.

Source: Balado de Match Point Canada