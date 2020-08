La superstar du tennis grec Stefanos Tsitsipas admet que jouer à huis clos est étrange et cela fait une décennie qu’il ne joue pas dans ces circonstances. Tsitsipas, tête de série n ° 4, a eu un laissez-passer au premier tour et il est maintenant prêt à rencontrer Kevin Anderson lors de son premier match au Masters de Cincinnati.

L’USTA organise le Cincinnati Masters et l’US Open à New York, dans une bulle. « Je dirais plutôt un free-for-all. Je ne sais pas, c’est différent de jouer sans personne. Je regardais quelques matchs hier. Je ne sais pas, il n’y a pas beaucoup d’ambiance quand les joueurs jouent.

Il y a un manque de cela. Vous pouvez même le voir à la télévision lorsque vous regardez les matchs d’ici « , a déclaré Tsitsipas. » Je peux dire, oui, sans l’atmosphère, il a l’air et se sent différent. Pour moi, je ne suis pas vraiment allé là-bas et j’ai joué sans spectateurs.

Je pense que la dernière fois, c’était quand j’avais 12, 11 ans, il y a longtemps, que j’ai dû jouer un match sans spectateurs, sans personne. Non, nous avions des arbitres de chaise. « Je pense que cela va être un défi pour la plupart des joueurs, en particulier pour les meilleurs joueurs, qui sont habitués à avoir une grande base de fans, à être entourés de fans applaudissant leur nom, à avoir des gens qui les aiment quand ils jouent.

« Je pense que ça va créer un espace plus égal pour n’importe quel joueur. Je pense, oui, encore une fois, ça va être difficile. Je pense que ça profite un peu aux joueurs les moins bien classés. »

Tsitsipas admet qu’être dans la bulle n’est pas facile mais il comprend

«C’est difficile au début.

Vous ne pouvez aller nulle part sauf dans votre chambre d’hôtel. Vous continuez à aller et venir de votre chambre d’hôtel et sur le site. Je pense que c’est difficile de ne pas pouvoir mélanger un peu, aller ailleurs, aller dans un bon restaurant avec ton équipe, aller un peu explorer la ville.

Cette routine quotidienne, cette répétition quotidienne rend les choses difficiles », a déclaré Tsitsipas.« En même temps, c’est pour la sécurité de tous. Je n’ai pas l’impression que ce soit injuste pour moi parce que tout le monde doit subir tout cela.

Cela me donne d’une manière une approche différente de mon tennis, cela me donne l’opportunité de me concentrer davantage sur mon tennis et moins sur ce qui se passe en dehors, ce qui est génial. « Je pratique beaucoup. Cela me donne l’occasion de pratiquer beaucoup, de me découvrir davantage sur le court, d’aimer encore plus mon sport, d’apprécier davantage mon sport. »