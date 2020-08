Roger Federer a remporté de nombreux tournois du Grand Chelem tout au long de sa carrière, mais il a également remporté des médailles olympiques. L’une de ces médailles était une médaille d’argent aux Jeux olympiques de 2012. A l’époque, Juan Martin Del Potro a remporté la médaille de bronze et il vient de révéler comment Roger Federer y a réagi. Vérifiez-le.

Comment Roger Federer a-t-il réagi?

Aux Jeux olympiques de 2012, Juan Martin Del Potro a perdu sa chance de remporter une médaille d’or après avoir perdu contre Roger Federer dans un match passionnant. Cependant, il a réussi à remporter la médaille de bronze en battant Novak Djokovic dans le match pour la médaille de bronze. Dans une vidéo récente de l’ITF, l’Argentin a expliqué comment Federer avait réagi à sa victoire. Il a dit,

«Quand je suis arrivé à la cérémonie du podium, tout le monde attendait Djokovic mais à la place, c’était moi. Federer a demandé: «Que s’est-il passé? Que faites-vous ici? »Je lui ai dit que j’avais gagné. Federer a déclaré: «Je suis tellement heureux pour vous, je suis vraiment heureux après notre match. Comme c’est merveilleux! »C’est mon souvenir le plus vivant de Londres. »

Federer et Del Potro étaient heureux ce jour-là car ils ont remporté des médailles pour leur pays. Ils voudront certainement gagner plus, mais pour le moment, ils vont se concentrer sur la guérison des blessures.

L’année dernière, Del Potro s’est fracturé le genou droit et il n’a plus joué au tennis professionnel depuis lors. Cela s’ajoute aux nombreuses blessures qu’il a subies auparavant et malgré cela, il a déclaré qu’il allait faire un retour, ce qui est une excellente nouvelle.

Cette année, Roger Federer a subi 2 chirurgies au genou qui l’ont obligé à mettre fin prématurément à sa saison 2020. Il a dit qu’il prenait son temps pour revenir à 100% avant de revenir l’année prochaine.

Tout le monde espère que Del Potro et Federer se remettent de leurs blessures le plus tôt possible. Et j’espère que nous verrons des matchs incroyables entre eux en 2021.

Source: ITF