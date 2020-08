Parler de Kim Clijsters Il parle d’une éminence dans le circuit féminin. Il s’agit de quelqu’un qui a atteint les plus hauts sommets imaginables dans le sport qu’il aime. Il s’agit de quelqu’un qui est revenu par pur amour du tennis, qui était une mère et l’a combiné avec une activité sportive et qui avait maintenant l’intention de faire le plus difficile à ce jour: retour aux pistes à l’âge de 37 ans. Soyez compétitif avec environ 12, 6 et 3 ans; se consacrer corps et âme au sport qui l’a catapultée au rang de star.

Son retour devant les tribunaux a été totalement interrompu par la pandémie de coronavirus. Après avoir tourné dans quelques tournois et montré que le talent est toujours là, Clijsters n’a pas pu prendre son envol. Avant de Biens indiens le circuit WTA a fermé ses portes … jusqu’à aujourd’hui. La concurrence revient dans la bulle New York. Kim retourne «sur les lieux du crime», à l’endroit où il a remporté son premier Grand Chelem après sa première retraite. Son deuxième Us Open dans son troisième tournoi après deux ans hors compétition.

Comme s’il s’agissait d’un dejavu, la Belge revient pratiquement là où elle s’était arrêtée. Mais les circonstances cette fois sont différentes: Kim s’est préparée consciencieusement pendant cette période d’incertitude, se disputant même l’exposition World Team Tennis. Là, il n’a gagné ni plus ni moins que l’actuel champion de l’Open d’Australie, Sofia Kenin.

«Quand le tournoi d’Indian Wells est arrivé, je commençais à vraiment bien frapper la balle, j’avais l’impression d’atteindre le sommet de mon tennis. Je pensais que c’était le niveau que je voulais avoir et je voulais vraiment y jouer. De toute évidence, ce n’était pas ça. ce qui s’est passé, et de nombreuses personnes ont commencé à me demander si, avec la pandémie, j’allais à nouveau prendre ma retraite. Cela ne me dérangeait pas d’être à la maison avec mes enfants et de m’entraîner à la maison. combien j’ai été engagée dans le tennis », a révélé Kim à ESPN à propos de son travail ces derniers mois.

Maintenant Clijsters affronte les tournois de Cincinnati et nous ouvrent avec une énergie renouvelée, reconnaissant pour les invitations et désireux de concourir à nouveau. « Je veux vraiment être à New York et jouer. J’ai joué de nombreux sets pendant le WTT et je me sens très bien; il est clair qu’un tournoi officiel est la prochaine étape pour moi. Ce sera étrange de jouer sans fans, car je l’ai toujours apprécié une tribune électrique, en particulier les matchs de nuit à l’US Open où il y a une énergie différente. Pourtant, ce seront des matchs de tennis et vous aurez des gens qui vous soutiendront. «

À ce stade, ce que l’on peut se demander, c’est … parce que le sacrifice d’aller de l’avant avec ce retour à 37 ans et après avoir traversé une pandémie? Kim répond et dit très clairement: «Je ne le fais pas devant le public; Je fais ce tour pour moi-même. J’ai une motivation en moi, un besoin d’arriver là où je veux être. Je sens que je peux encore jouer du très bon tennis, et cela m’a donné l’impulsion pour y aller. Si je ne ressentais pas cela ou si je n’avais pas la confiance que je peux bien jouer, je ne ferais rien de tout cela. Mais je sais que j’ai encore beaucoup de tennis en moi. »

Il est temps de le prouver.