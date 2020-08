La «lune de miel» de Sofia Kenin à la suite de sa première victoire au titre du Grand Chelem a été interrompue en raison du coronavirus, mais la championne de l’Open d’Australie est déterminée à se mettre en marche à la reprise de la saison.

La joueuse de 21 ans a connu un début de rêve pour la saison 2020 en remportant l’Open d’Australie et en lui donnant le titre de l’Open de Lyon début mars.

Cependant, le tennis s’est arrêté en frissonnant alors que le sport était contraint de faire une pause en raison de la pandémie de coronavirus.

Kenin dit que la pause forcée était un «désavantage» car elle avait une bonne dynamique jusque-là.

«Je ne m’attendais pas à cela, c’était un énorme choc», a-t-elle déclaré à ..

«Je dirais que c’était un désavantage, car je jouais très bien et j’ai passé deux semaines formidables et c’était très mémorable. Donc, de toute évidence, ce qui s’est passé avec tout ce virus était très perturbant.

«Je fêtais juste le moment après avoir remporté mon premier Grand Chelem. Je pensais qu’il s’agirait de jouer plus de tournois, de créer plus d’expériences, de jouer beaucoup plus de matchs et de voir tous mes fans. «

Après une pause de cinq mois, le tennis reprendra cette semaine avec le Palermo Ladies Open avant quelques événements d’échauffement avant l’US Open.

L’Américaine Kenin dit qu’elle s’est maintenue en forme avant le redémarrage.

«Je travaillais sur différents aspects de mon jeu. Mon service, obtenir plus de puissance dans mes tirs », a déclaré le n ° 4 mondial. «J’ai travaillé (dur) pendant cette mini saison morte, je dirais. J’ai pratiqué tous les jours.

«Je sais que certains joueurs en Europe n’ont pas pu s’entraîner pendant un mois ou plus. Mais ici, j’ai pu m’entraîner, faire du fitness, donc je me tiens prêt et je me tiens en forme pour le début des tournois.

