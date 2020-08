La Fondation Novak Djokovic a annoncé qu’elle contribuait à la reconstruction d’un jardin d’enfants dans le village de Stopanja en Serbie, ce qui permettra à davantage d’enfants de fréquenter l’école.

La Fondation Novak Djokovic apporte une contribution à l’école en Serbie

La Foundaiton, qui est dirigée par l’épouse de Djokovic, Jelena, a publié une mise à jour sur les médias sociaux en disant: «Aujourd’hui, nous commençons par la reconstruction de la maternelle dans le village de Stopanja!

Ce projet permettra 75 places supplémentaires pour les enfants. Merci pour votre généreux soutien! »Selon le site Internet de la fondation, le projet est évalué à plus de 240 000 euros et, une fois terminé, il accueillera 75 enfants de plus de la région et des zones voisines.

Il est également prévu de reconstruire et d’agrandir le bâtiment de cette institution, dans le but d’ouvrir trois nouvelles salles de travail.

Marko Kovacevic, le chef de projet de la Fondation, a déclaré que le but de ce projet était de permettre à davantage d’enfants de cette communauté locale d’avoir accès à l’éducation préscolaire.

« » Pas moins de 657 enfants qui vivent sur le territoire de la municipalité de Trstenik n’ont malheureusement pas la possibilité d’aller à la maternelle, et c’est pourquoi cette communauté locale a un besoin majeur de développer les capacités de l’établissement préscolaire. «

la reconstruction de ce jardin d’enfants permettra à 75 enfants de rester et de grandir dans les meilleures conditions. Jusqu’à présent, la Fondation Novak Djokovic a reconstruit ou construit 45 jardins d’enfants, aidant plus de 22 000 enfants en Serbie, tout en organisant une formation pour près de 1 600 enseignants en Serbie.

Notre objectif est de fournir des conditions idéales pour la croissance et le développement des enfants, principalement pour leur garantir un environnement stimulant pour apprendre. « Le président de la municipalité de Trstenik, Aleksandar Ciric, a déclaré qu’il était reconnaissant à la famille Djokovic et à la fondation pour leur contribution.

«Avec la construction de ce bâtiment, les conditions pour un développement précoce et une croissance des enfants de qualité ont été améliorées, et c’est une contribution à la réalisation de notre objectif de créer des conditions égales pour que les enfants grandissent et apprennent sur tout le territoire de la municipalité de Trstenik , en particulier dans les régions qui connaissent des problèmes démographiques.

Nous voulons exprimer notre gratitude et notre fierté, pour tout ce que Novak et Jelena Djokovic et la Fondation ont fait pour notre pays, et pour ce qu’ils feront pour la municipalité de Trstenik dans la période à venir, et cela nous servira de motivation supplémentaire pour continuer investir dans la création de meilleures conditions pour les plus jeunes générations. «

Novak Djokovic est l’actuel numéro 1 mondial et vainqueur de 17 titres en simple du Grand Chelem. Il visera à remporter son 18e titre en simple du Grand Chelem à l’US Open de New York plus tard ce mois-ci. (Photo via le compte Twitter de la Fondation Novak Djokovic)