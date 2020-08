Tennis – Andy Murray est un ancien n ° 1 mondial et trois fois vainqueur du Grand Chelem. Il est également connu pour s’exprimer sur diverses questions, notamment le soutien au tennis féminin et est un défenseur de l’égalité. Maintenant, l’ancienne médaillée d’argent olympique de badminton Gail Emms a parlé de sa rencontre avec Murray aux Jeux olympiques de Pékin 2008 lorsque l’Écossaise, alors âgée de 21 ans, l’a consolé après une grosse défaite en quarts de finale de son épreuve.

Gail Emms sur la façon dont Andy Murray l’a consolé après une grosse défaite aux Jeux olympiques

Gail Emms, 43 ans, est une ancienne joueuse de badminton anglaise qui est surtout connue pour ses résultats en double. Elle a pris sa retraite du sport en 2008. Ses meilleurs résultats incluent une médaille d’or aux Championnats du monde 2006 à Madrid, des Championnats d’Europe 2004 à Genève et une médaille d’argent aux Jeux olympiques de 2004, avec Nathan Robertson en double mixte.

Emms était récemment sur le podcast «Sport and the Feels» où elle a expliqué comment la star du tennis Andy Murray l’avait consolé après une grosse défaite aux Jeux de Pékin. «Andy et Jamie étaient mes colocataires à Pékin.

Je pense que pour eux (les Jeux Olympiques) était un nouveau concept qu’ils ont entendu. Je ne pense pas que Jamie ait joué aux Jeux olympiques auparavant et Andy était nouveau dans le concept olympique. Murray avait perdu. Leur maman Judy était également une grande fan de badminton. Nous leur avons demandé de venir nous soutenir.

Nous avons perdu. Il y avait un bus pour le village olympique. J’ai marché dessus et le seul siège restant était un siège vide à côté d’Andy Murray. J’ai vu son visage parce que je pleurais. Son visage était comme « Oh mon Dieu, pas de vent qui pleure ».

Je lui ai dit de parler de tout sauf de badminton. Le pauvre garçon, j’ai eu peur de lui et il était comme «euh, ok». Bénissez-le. Pendant 45 minutes, il a parlé de tout et de tout. Son chien, sa nouvelle maison, son dressage, peu importe.

Et j’avais juste besoin de ça. Je ne voulais pas parler de badminton. Je voulais parler de la vie normale et des choses qui ont une perspective. Et il a compris instinctivement que c’est ce dont j’avais besoin. »Emms dit qu’elle a également fait prendre conscience à Andy Murray de l’importance des Jeux Olympiques.

« J’ai dit que c’était notre apogée et vous l’avez simplement traité comme suit:« Eh, c’est juste les Jeux olympiques ». Je pense qu’il a appris sa leçon parce qu’il a plutôt bien réussi aux Jeux olympiques. »

Lorsque @gailemms a perdu à Pékin, @andy_murray est venu à la rescousse. Sur le bus. À côté de ‘pleurer Gail’ 🎧 l’histoire complète ici: https://t.co/GLbdlCHo0H#Olympics # Beijing2008 @JudyMurray @jsoverend #MentalHealthMatters pic.twitter.com/WzHb4Q0lIj – Sport and the Feels (@Feels_Sport) 6 août 2020

Andy Murray, 33 ans, a remporté trois tournois du Grand Chelem et deux médailles d’or olympiques.

Il a également fait partie de l’équipe britannique vainqueur de la Coupe Davis et a remporté la finale de l’ATP World Tour 2016. Murray est revenu à la tournée après une opération à la hanche l’année dernière. Il n’a pas joué cette année en raison d’une autre blessure et a reçu une wild card pour le prochain US Open à New York.