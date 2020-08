La dernière championne du Grand Chelem du circuit WTA foulait déjà le complexe de Flushing Meadows à la recherche d’une nouvelle conquête, qui serait son troisième trophée de cette étrange saison. On parle de Sofia Kenin, tout nouveau vainqueur de l’Open d’Australie 2020, il y a six longs mois. Désormais, vos objectifs sont concentrés sur Cincinnati WTA Premier 5 et le US Open, deux tournois pleins d’inconnues où personne ne sait très bien qui s’habillera en favoris. En ce moment, l’Américaine est passée par une conférence de presse pour exprimer l’émotion qu’elle ressent lorsqu’elle revient enfin sur les pistes.

«Ces mois ont été très durs, bien sûr. J’ai été vraiment bouleversé par tout ce qui s’est passé, mais j’espère que tout reviendra bientôt à la normale. J’ai senti que je jouais très bien, J’étais au plus haut niveau de ma carrièreEn ce sens, c’était un peu dérangeant, j’ai perdu la motivation après ça. Maintenant je récupère et je joue à nouveau bien, on verra comment tout évolue », anticipe l’actuel n ° 4 mondial.

À 21 ans et au moment le plus doux de son explosion, il était normal que Sofia soit l’une des joueuses qui ait le plus souffert de l’annulation de la tournée. «Pendant la quarantaine, surtout au début, quand on a vu que tout était annulé semaine après semaine, il était difficile d’imaginer le calendrier complet. Trois mois sans tournois, sans compétition, sans rien. Bien sûr, c’est difficile, mais mon père m’a beaucoup aidé avec motivation, il m’a poussé à essayer de faire de mon mieux. Une fois que j’ai découvert que j’allais jouer à l’exposition de Charleston, puis au WTT c’était très amusant, j’ai vu que la motivation était là », confie le natif de Moscou. «Je me voyais vraiment bien jouer, excité et heureux d’être de retour sur le terrain. Maintenant je suis de retour dans la Big Apple, dans la Big Bubble, donc c’est positif».

Comme le reste de ses coéquipiers, le défi maintenant ne sera pas seulement de concourir à nouveau, ce sera aussi de s’adapter à la nouvelle normalité. «Plus ou moins, j’y suis habitué. J’étais dans l’équipe mondiale de tennis et là tout le monde prenait des précautions, pendant tous les tests nous étions séparés par deux mètres de distance de sécurité et avec des masques. Je suis habitué à ces moments de folie après ces trois semaines, mais j’ai vraiment apprécié. Ici, je suis toutes les règles, je fais de mon mieux pour me protéger et protéger ceux qui m’entourent. D’autre part, Je voudrais en finir le plus tôt possible, recommencer à marcher sans masque et retrouver une vie normale« Résume la femme américaine.

Son premier défi dans le tirage au sort de Cincinnati sera Cornet ou McNally, quel que soit le tournoi ou les rivaux dans le tirage au sort. «Dès le premier instant, j’ai voulu venir jouer ici. Comme je l’ai dit, je pratique depuis longtemps et mon souhait était d’être ici en compétition, mais oui C’est dommage qu’il y ait six top10 qui ne pourraient pas être. J’aurais aimé que nous soyons tous ici, mais c’est la vie. Mentalement, je continue à jouer la même chose, je suis concentrée comme si tous mes rivaux étaient là, alors j’espère qu’ils reviendront tous bientôt et les verront dans les prochains tournois », conclut-elle.