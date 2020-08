Comme on le sait, Rafael Nadal a annoncé sur Twitter sa renonciation à défendre le titre à l’US Open. Dès le départ, l’ancien numéro 1 mondial avait soulevé de grands doutes sur sa participation au New York Slam, où il avait remporté la finale contre Daniil Medvedev l’année dernière.

A la reprise de l’entraînement, le phénomène espagnol s’était concentré uniquement sur la terre battue, préfigurant son intention de concentrer toutes ses énergies sur Roland Garros. En cas de treizième victoire à Paris, Rafa égalerait en effet l’éternel rival Roger Federer avec 20 titres du Grand Chelem.

Dans le même temps, nul doute que la somme forfaitaire de Nadal – associée à celle de Federer – est un coup dur pour l’US Open, qui devrait pouvoir compter sur le numéro 1 mondial Novak Djokovic. Malgré les innombrables défections, Nadal ne veut rien enlever au prestige du dernier Major saisonnier.

Nadal à l’US Open

« C’est encore grand, je ne suis pas assez arrogant pour dire que ce n’est pas parce que je ne joue pas. C’est vrai que ce sera joué dans des circonstances spéciales, beaucoup de joueurs importants ne sont pas là » – a déclaré Rafael Nadal.

« (C’est) toujours un Grand Chelem, et le vainqueur se sent toujours comme le vainqueur d’un Grand Chelem », a ajouté Nadal. Interrogé sur sa participation à l’Open de France 2020 et s’il pense que cela se poursuivra, Rafael Nadal a déclaré: «Je suis convaincu que ce sera le cas et c’est dans mon esprit.

Je me prépare mais il faut attendre les événements pour voir comment cela évolue car ces dernières semaines, la situation semble s’être un peu aggravée. Mon espoir et mon intention seraient d’être là si les conditions le permettent », a conclu Nadal.

Ce faisant, Rafael Nadal ne perdra aucun point, avec le système de classement renouvelé de la tournée de tennis, le Grand Chelem à 19 reprises conservera tous ses 2000 points de New York. Le maestro espagnol devrait être présent pour le Grand Chelem à Paris, son tournoi préféré de Roland-Garros 2020.

Là-dedans, il s’efforcerait d’atteindre le numéro 20 majeur. Avec cela, c’est la première fois en 21 ans, un tournoi du Grand Chelem ne mettra pas en vedette à la fois Roger Federer et Rafael Nadal. L’US Open 1999 n’a pas accueilli le duo «FEDAL» et deux décennies plus tard, le monde a été témoin de deux retraits massifs d’un événement de Chelem. Auparavant, Federer avait annulé sa saison 2020 alors qu’il subissait des chirurgies au genou.