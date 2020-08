L’ancienne championne de Wimbledon Marion Bartoli et le joueur de tennis américain Noah Rubin ont déclaré que remporter le titre de l’US Open à New York plus tard ce mois-ci ne signifierait peut-être pas autant que remporter l’US Open une autre année en raison des nombreux joueurs décidant de ne pas participer au tournoi. événement au milieu de la pandémie mondiale.

Marion Bartoli et Noah Rubin sur le prochain US Open

Bartoli et Rubin s’exprimaient dans l’émission Match Points (qui fait partie du site Web des majors du tennis) avec le journaliste américain Ben Rothenberg et Josh Cohen. Bartoli dit que gagner l’US Open à New York sans beaucoup de joueurs dans le tirage au sort peut rendre la victoire moins valable par rapport à toute autre année.

«Je pense que le joueur lui-même qui gagnera l’US Open dans ces circonstances saura qu’il n’a pas vraiment gagné l’US Open. Vous ne pouvez pas vraiment dire que vous avez gagné un Grand Chelem alors que 20 des 32 meilleurs joueurs ne viennent pas, par exemple, si cela se produit.

Vous savez que c’est juste un tournoi régulier que vous avez gagné, et vous êtes heureux d’avoir gagné et vous êtes heureux d’avoir pu surmonter toutes les difficultés et d’avoir traversé tout cela, mais vous ne pouvez pas vraiment l’appeler un Grand Chelem alors qu’il y a tant de gens qui ne se présentent pas du tout ».

Rubin, qui est aux États-Unis, a également fait écho à des points de vue similaires sur la série, affirmant qu’il pourrait y avoir un astérisque pour quiconque remporte le tournoi cette année. «C’est difficile, ça va être un de ces moments où il pourrait y avoir un astérisque juste à côté du nom, parce que sans les meilleurs joueurs, peut-être que nous perdons 20 ou 25 des 50 meilleurs gars, ça va être difficile de est-ce que ce sera le même niveau qu’un Grand Chelem? « L’US Open est le premier événement du Grand Chelem programmé après la fermeture du tennis en mars.

Certains joueurs de haut niveau ont déjà confirmé leur retrait de l’événement, notamment le champion en titre masculin Rafael Nadal, Stan Wawrinka et Nick Kyrgios. Du côté des femmes, la n ° 1 mondiale Ash Barty, les 10 meilleures joueuses Elina Svitolina et Kiki Bertens, l’ancienne championne de l’US Open Svetlana Kuznetsova, Anastasia Pavlyuchenkova et Julia Gorges se sont également retirées. Photo du compte Twitter de Marion Bartoli