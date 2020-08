La Académie Sánchez-Casal accueille cette semaine, du mardi au samedi à son siège d’El Prat de Llobregat (Barcelone), la 39e édition du Espagne MAPFRE Tennis Alevín Individual Championship, avec des mesures exceptionnelles dues à la pandémie de COVID-19.

24/08/2020 à 13h03

CEST

.

C’est la première fois que l’Académie Sánchez-Casal accueille ce championnat qui organise annuellement le Fédération royale espagnole de tennis (RFET), ainsi sur terre battue, les jeunes joueurs de tennis les plus remarquables de la scène nationale se rencontreront, car ils représentent chacune des Communautés Autonomes du pays et sont les meilleurs de chacune de ces Fédérations.

Pour souligner les nouveautés de la compétition, puisque les tableaux, hommes et femmes, ont été réduits à 32 participants et qu’il n’y a pas non plus de phase préliminaire ni de test de double.

TÊTES DE SÉRIE

Dans la catégorie masculine: (1) Valentin González-Galiño (Catalogne) et Enrique Diez Carrascosa (Castilla La Mancha), qui est inscrit comme (2) «alternative».

Dans la catégorie féminine, les deux graines de Madrid, (1) Carlota Rodriguez Sanchez et (2) Sofia Fernandez Figueras.

En tant que sponsor principal de MAPFRE, en plus du siège de l’ASC dans ce tournoi: Leotrón, Lauretana, Catalunya Experience, NH Hotel Group, Technogym, Javajan, Sage, Mail Boxes Airport, Finca Duermas, FCAT.

MESURES EXCEPTIONNELLES POUR COVID19

L’Académie Sánchez-Casal applique toutes les mesures préventives pendant ce tournoi, en suivant les directives du Fédération royale espagnole de tennis (RFET) qui a convenu avec le Conseil supérieur des sports (CSD) toutes les mesures exceptionnelles adoptées pour ces Championnats d’Espagne, dans le but de pouvoir célébrer la compétition dans les meilleures conditions de santé et de sécurité.