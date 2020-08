L’ancien champion junior de Roland-Garros, Bjorn Fratangelo, des États-Unis, dit qu’il est de nouveau en bonne santé et qu’il a hâte de participer à certains des prochains événements ATP Challenger dans les semaines à venir. Bjorn Fratangelo, 27 ans, a remporté le titre en simple de Roland-Garros en simple garçons en 2011, battant l’actuel numéro mondial.

3 Dominic Thiem dans la finale, 3–6, 6–3, 8–6. Sur le circuit professionnel, il a culminé au n ° 99 du classement en 2016. Cependant, en raison de blessures, son classement est tombé au n ° 262 dans le monde actuellement.

L’ancien champion junior de Roland-Garros, Bjorn Fratangelo, dit qu’il est en bonne santé et s’entraîne à nouveau à 100%

S’adressant au site Web Triblive, Fratangelo a déclaré qu’il s’était entraîné au Centre national de formation de l’USTA à Orlando ces derniers mois et qu’il se sentait à nouveau en bonne santé.

« Maintenant, je suis en bonne santé et je m’entraîne à 100%. Je me suis beaucoup entraîné au cours des huit à dix dernières semaines, et je sens que mon jeu est solide. Maintenant, c’est juste une question d’avoir des tournois à jouer et de pouvoir revenir à une forme compétitive.

J’espère reconstruire mon classement car il est tombé un peu. « Fratangelo sort également avec la star du tennis WTA Madison Keys depuis quelques années et a choisi la photographie comme passe-temps tout en continuant à travailler sur sa rééducation.

Après avoir raté l’Open d’Australie en janvier en raison d’une blessure, l’Américain n’a disputé qu’un seul événement ATP Challenger au début de la saison et avait prévu de participer à certains événements de l’ITF, mais la tournée s’est arrêtée en raison de la pandémie.

L’ATP Tour devrait reprendre à New York avec le Western & Southern Open et l’US Open à New York, suivis d’événements sur terre battue en Europe, dont Roland-Garros à Paris fin septembre. Avec son classement actuel pas assez élevé pour participer à ces événements, Fratangelo dit qu’il envisage de participer à certains événements de la tournée ATP Challenger aux États-Unis en septembre et que si ceux-ci sont annulés, il envisagerait de se rendre en Europe pour y jouer. événements là-bas alors qu’il espère reconstruire son classement.

La meilleure performance de Bjorn Fratangelo au Grand Chelem a été une deuxième apparition à Roland-Garros en 2016 et à l’US Open en 2017. Il a remporté 3 titres sur le circuit ATP Challenger et 8 titres sur le circuit ITF Pro.