L’ancien joueur du Top 10 Carlua Suarez Navarro, d’Espagne, s’est retiré du prochain Western & Southern Open et de l’US Open à New York pour des raisons de santé, selon le quotidien espagnol Marca.

Selon le quotidien espagnol Marca, l’ancien numéro un mondial.

6 Carla Suarez Navarro n’a pas été en mesure de s’entraîner correctement ces dernières semaines pour des raisons de santé et subit des tests pour la même chose. L’Espagnol a déclaré à Marca: «Je suivrai les recommandations médicales à tout moment.

La semaine prochaine, j’ai besoin de faire plus de tests et cela m’oblige à reporter mon voyage prévu à New York. Nous allons observer l’évolution de ces jours, les résultats de ces bilans et cela déterminera ma décision concernant l’US Open. «

L’Espagnol était censé se retirer de la tournée cette saison. Après l’arrêt de la tournée, elle avait dit qu’elle prendrait un appel plus tard dans l’année pour savoir si elle jouerait à nouveau en 2020 ou prolongerait sa retraite jusqu’en 2021. Suarez Navarro a atteint les quarts de finale de l’Open de France 2008 en tant que qualificatif lors de sa première apparition en le tableau principal d’un événement du Grand Chelem.

Elle a également atteint les quarts de finale de six autres tournois du Grand Chelem: l’Open d’Australie 2009, l’US Open 2013, l’Open de France 2014, l’Open d’Australie 2016, l’Open d’Australie 2018 et l’US Open 2018. En double, elle a atteint les demi-finales de l’Open de France 2014 et les finales des finales WTA de fin de saison 2015.

L’Open de l’Ouest et du Sud doit débuter à New York la semaine prochaine et l’US Open doit débuter le 31 août. L’US Open sera le premier événement du Grand Chelem depuis l’Open d’Australie en janvier. L’Open de France aura lieu plus tard cette année à la fin du mois de septembre et Wimbledon a été annulé cette année.

en raison de la pandémie mondiale. Carla Suarez Navarro est actuellement classée n ° 68 mondiale. L’Espagnol est le dernier joueur à se retirer de l’événement du Grand Chelem de l’US Open. Parmi les autres qui ont décidé de sauter l’US Open, citons le numéro mondial.

2 Rafael Nadal, triple vainqueur du Grand Chelem Stan Wawrinka et l’Australien Nick Kyrgios chez les hommes et le n ° 1 mondial Ash Barty, les 10 meilleures joueuses Elina Svitolina et Kiki Bertens, l’ancienne championne Svetlana Kuznetsova et Anastasia Pavlyuchenkova chez les femmes.