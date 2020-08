L’entraîneur Magnus Norman a une très haute opinion de son élève Stan Wawrinka car il prétend que le Suisse est le voisin avec lequel vous aimeriez sortir et sortir prendre un verre. Norman et Wawrinka, 35 ans, travaillent ensemble depuis des années et ils ont également développé une relation solide en dehors du terrain.

Au cours de la dernière décennie, le n ° 17 mondial Wawrinka a été l’un des joueurs les plus accomplis sur le terrain car il a remporté certains des plus grands titres et gagné beaucoup d’argent, mais tout cela ne l’a pas changé, affirme l’entraîneur Norman.

Wawrinka, triple champion du Grand Chelem, est également un ancien n ° 3 mondial. « Stan est une personne très normale, comme un voisin avec qui vous aimeriez aller boire une bière et passer un bon moment », a déclaré Norman, par We Love Tennis France.

« Rien d’extraordinaire, il n’achète pas de vêtements chers, il n’a pas du tout changé. » Norman suggère que travailler avec Wawrinka n’a été qu’un plaisir puisque les Suisses sont toujours prêts à écouter et à apprendre. Bien qu’il ait récemment 35 ans, Wawrinka vise toujours à réaliser les plus grandes choses du jeu et, espérons-le, à jouer encore quelques saisons.

« Nous avons réussi à réussir son succès grâce à un travail acharné, mais aussi en se parlant beaucoup. Stan est un gars qui aime écouter, toujours prêt à essayer de nouvelles choses », a ajouté Norman.

Wawrinka ne lancera pas sa reprise de saison aux États-Unis

Wawrinka a choisi de ne pas participer au Masters de Cincinnati et à l’US Open et de rester en Europe et de disputer des épreuves Challenger sur terre battue.

« Je n’ai tout simplement pas envie de voyager aux États-Unis dans ces conditions », a expliqué Wawrinka à Tages-Anzeiger. «Je suis à un âge et à une phase de ma carrière où je ne peux pas tout jouer après tant de mois d’absence.

Je préfère rester ici et me préparer pour la saison d’argile. «Je n’ai pas envie de rester trois ou quatre semaines dans le même hôtel dans une bulle. Et quand on va loin à New York, ça devient compliqué de bien jouer sur terre battue tout de suite.

Et puis on ne sait toujours pas si vous devez faire une quarantaine après votre retour des États-Unis. Il y a beaucoup de questions ouvertes. »Wawrinka a joué un tennis solide avant la fin de la saison alors qu’il faisait la demi-finale à Doha, avant de reprendre les quarts de finale consécutifs à l’Open d’Australie et à Acapulco.