La ATP continue de peaufiner son emploi du temps pour sauver la saison la plus difficile de toute son histoire. Les changements de dates sont déjà fréquents ces dernières semaines et, ce vendredi, la plus haute instance du tennis masculin a de nouveau franchi une nouvelle étape. Avec cette nouvelle modification Rome Masters 1000 est avancé et les finales ATP Next Gen annulées.

De cette manière, l’ATP garantit plus de marge de manœuvre pour faire la quadrature des tournois importants du reste de l’année. L’événement romain est avancé d’une semaine pour combler le vide laissé par le Mutua Madrid Open (14-21 septembre). Après ce tournoi, le circuit masculin se déplacera à Hambourg, qui servira de prélude à Roland Garros.

A ce jour, l’ATP confirme également la tournée européenne d’automne avec les tournois de Saint-Pétersbourg, auxquels il monte en catégorie et deviendra 500, Moscou, Vienne, Paris (Masters 1000) et Sofia. L’événement bulgare sera le dernier avant la finale de l’ATP à Londres.

La nomination des «enseignants» reste inscrite au calendrier et débutera à partir du 15 novembre. Ce sera sa dernière année à Londres puisque depuis 2021 il s’est rendu dans la ville italienne de Turin.

En outre, l’ATP a également confirmé que les finales ATP Next Gen à Milan n’auront pas lieu, un rendez-vous qui réunit les huit meilleurs joueurs de tennis de moins de 21 ans sur le circuit professionnel.

« Le calendrier provisoire reste sujet à changement et des évaluations continues seront menées en ce qui concerne la santé et la sécurité, les politiques de voyages internationaux et l’approbation par le gouvernement des événements sportifs.. Tous les événements se dérouleront selon des directives strictes liées à la santé et à la sécurité, à la distance sociale et à un nombre réduit ou inexistant de spectateurs aux tournois », indique le communiqué.

