Il coronavirus La scène internationale du tennis a complètement changé. Un tour sûr du circuit implique de renoncer à voir des stands bondés. Dans des sports comme le football ou le basket-ball, avec des contrats télévisés très lucratifs, ce manque de spectateurs n’est pas un problème si grave. Les tournois de tennis, cependant, sont principalement nourris par l’argent que les spectateurs laissent à l’événement: non seulement pour les billets qu’ils achètent pour regarder les matchs, mais aussi pour ce que leur présence peut signifier lorsqu’il s’agit d’acheter de la nourriture ou du merchandising. .

Enfermé dans des bulles, tout cela deviendra une relique de l’âge preCOVID-19. Avec ça, des problèmes. Le premier est assez clair: une réduction assez importante des prix en argent que les joueurs de tennis obtiennent de ces tournois, qui se dérouleront principalement à huis clos. Avec le retour du circuit, Cincinnati marque le premier arrêt lorsqu’il s’agit d’un événement mixte. ET ATP et WTA Ils ont décidé de s’attaquer à ce problème de deux manières très différentes.

ATP et WTA ont choisi des approches radicalement différentes de la (re) distribution des prix en argent dans cette nouvelle ère.

À «Cincy», le champion WTA gagnera PLUS que le champion ATP. Mais les premiers perdants du côté ATP obtiendront x3 autant que les joueurs WTA. Rapport gagnant / R64 $$$:

ATP: 11 à 1

WTA: 36 à 1 pic.twitter.com/5n3qgAnwMo – Oleg S. (@ AnnaK_4ever) 1 août 2020

Comme on peut le voir dans le tweet de Oleg S, la WTA a certainement choisi une voie continuiste. Cela provoque une situation inhabituelle: le vainqueur WTA de Cincinnati recevra plus d’argent que le vainqueur du tournoi masculin (nous verrons pourquoi lorsque nous évoquerons l’ATP dans un proche avenir). Le schéma consistant à doubler progressivement l’argent selon le tour est maintenu, ce qui signifie que pratiquement dans tous les cas du tournoi (sauf au premier tour), il y a une réduction de l’argent.

Par exemple, la gagnante empochera 330 000 $, 61% de ce qu’elle a reçu l’année dernière, ce qui représente le pourcentage le plus bas de tous les tours. Les différences entre ce qui a été obtenu lors des premiers tours et des demi-finales, finale ou titre deviennent plus évidentes et ouvrent un plus grand écart si l’on compare avec le chemin emprunté par l’ATP.

Et est-ce que l’association masculine a décidé de faire un réduction géante au sommet de la pyramide afin de solidifier la base. Il semble que la situation du coronavirus a permis aux prières de nombreux joueurs de tennis de réussir et de réussir, cherchant une nouvelle redistribution égalitariste dans le but de garder les joueurs de tennis affamés loin des projecteurs. La réduction significative pour les champions, les finalistes et les demi-finalistes (qui recevront un 26%, 33% et 43% de ce qui a été gagné en 2019, respectivement) permet une augmentation des prix en premiers tours et phase préliminaire.

Oui, vous avez bien entendu. Malgré, comme on dit, les déficits auxquels de nombreux tournois vont désormais faire face en raison de la situation d’urgence, l’ATP a permis une augmentation de l’argent dès les premiers tours, ce qui est pratiquement inhabituel. Au premier et au deuxième tour du tableau principal, les joueurs de tennis auront une augmentation (d’environ 2 000 $ et 4 000 $ respectivement), alors que dans la phase précédente, un travail incroyable a été accompli, augmentant dans la même proportion l’argent pour le premier et le deuxième tour. Un geste inattendu et agréable.

Tout cela, comme nous l’avons mentionné précédemment, est permis par l’énorme baisse des prix en argent, par exemple, du vainqueur du tournoi. Il champion des Cincinnati Masters 1000 recevront 285 000 $: en effet, moins que le champion. Cependant, les joueuses qui tombent au premier tour du tournoi empocheront presque le triple des joueuses de tennis qui le font au tableau des femmes.

Comme nous pouvons le voir, ils sont deux façons de faire face une situation sans précédent. Il y aura toujours ceux qui critiquent, louent et s’en tiennent à l’un avant l’autre. Les données sont les suivantes et il ne reste plus qu’à rebondir la balle jaune et aux joueurs de tennis de gagner cet argent avec l’effort sur le court que nous avons l’habitude de voir.