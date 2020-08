Avant le week-end dernier, la célèbre actrice espagnole Cristina Castano a rendu visite à Rafael Nadal dans sa propre académie Rafa Nadal pour promouvoir le projet Go Spain, qui vise à documenter la renaissance du pays natal du roi d’Argile après la pandémie.

Les deux ont discuté et ont pris une photo, tous deux portant des masques. «Avec Rafael Nadal au centre sportif de l’Académie Rafa Nadal, pour la promotion de l’événement Go Spain. Merci Rafa pour votre temps et pour nous avoir si bien reçus chez vous », a commenté Cristina sur la photo qu’elle a postée sur son compte Instagram.

En plus de remercier Nadal pour son accueil chaleureux, l’actrice a félicité l’Espagnol pour son apparence et son comportement attrayants, tout en faisant référence à ce qui s’est passé sous leurs masques sur la photo. «Pour ceux d’entre vous qui ne le connaissent pas en personne, sachez qu’il est vraiment charmant, et que sous les masques on sourit, hahaha…» a écrit Castano sur Instagram.

Cristina Castaño est surtout connue pour son rôle de psychologue Judith Becker dans la série « La que se avecina »

Rafael Nadal, pour inspirer la renaissance de l’Espagne dans un nouveau documentaire

Cristina Castano est venue à l’académie de Nadal en tant qu’ambassadrice du projet Go Spain, qui a réalisé un documentaire destiné à montrer les valeurs et le talent des Espagnols ainsi que leurs efforts pour se remettre des effets négatifs de la pandémie de coronavirus.

«Allez, Espagne! Allez, Rafa! Merci beaucoup Rafael Nadal pour avoir ouvert les portes de la Rafa Nadal Academy et nous avoir enseigné les valeurs qui nous accompagnent dans ce projet », ont écrit les responsables du projet sur leur compte Instagram.

Nadal a rouvert son musée

Concernant la façon dont Nadal parvient à relancer ses propres projets, sachez qu’il a récemment rouvert son musée. Les fans peuvent à nouveau jeter un œil aux réalisations de la carrière de Rafael Nadal après la réouverture vendredi du musée des 19 fois vainqueur du Grand Chelem.

Le musée Rafa Nadal a fermé ses portes plus tôt cette année en raison de la pandémie de coronavirus. En savoir plus sur la réouverture, que pouvez-vous voir au musée et entre quelles heures ici.