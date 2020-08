Ne pas croire. C’est la réaction que toute personne qui lit les conditions que le USTA impose de contester le US Open. Et nous ne parlons pas des conditions liées au jeu ou aux protocoles pour COVID-19, mais au document d’exemption que les joueurs, en théorie, devraient signer. En théorie, une condition de plus pour le bon déroulement du tournoi. En pratique, un responsabilités de débogage ce qui rendra l’US Open inoffensif si quelque chose de négatif se produit à New York.

Et c’est que le document élaboré par l’Association américaine ne permettra en aucun cas aux joueurs de dénoncer l’institution. Imaginez, un instant, qu’il y ait une faille de sécurité dans le protocole par COVID-19[feminine et le joueur attrape le virus. Pouvez-vous signaler une négligence? ne pas. Comme le document le précise, le joueur « assume volontairement l’entière responsabilité de tout risque, y compris la mort, qui peut être assumée par lui ou par d’autres personnes avec lesquelles il est en contact, soit du fait de sa présence sur les lieux, soit par négligence du Centre National de Tennis ou pour toute autre raison « .

Renonciation à l’US Open Covid19

«J’assume volontairement l’entière responsabilité de tous les risques … y compris … la mort, qui pourraient être encourus par moi ou par d’autres personnes qui entrent en contact avec moi, du fait de ma présence dans les installations, que ce soit causé par la négligence de le NTC ou autre. » pic.twitter.com/xoOYRnFtu9 – Oleg S. (@ AnnaK_4ever) 9 août 2020

Raisonnement scandaleux dans un document qui reprend ces concepts le long de ses lignes. Le départ est plus aligné que vous ne le pensez: les joueurs sont tenus d’informer le NTC ou l’USTA de la présence de symptômes ou un positif avant d’entrer dans les installations du tournoi, en plus de l’obligation de se conformer aux protocoles COVID-19 imposés par l’USTA et par les mesures de sécurité aux niveaux local, étatique et fédéral.

Jusqu’ici, bien: un exercice de plus de responsabilité pour les joueurs de prendre au sérieux la lutte contre le virus. En fait, l’USTA notifie dans ce document d’exemption que le respect des mesures de distanciation sociale et des protocoles de sécurité ne vous « vaccine » pas contre le virus: il existe toujours un peu de risque de le contracter, et c’est une situation dans laquelle le joueur doit reconnaître qu’il prend un risque (cela s’est produit dans des bulles d’autres sports: à l’arrivée, de nombreux joueurs ont été testés positifs et se sont par la suite rétablis).

De là, le feu d’artifice commence. L’USTA indique clairement que les joueurs, «dans la mesure permise par la loi», «démissionnent et ils s’engagent pour toujours à ne pas signaler au NTC, à l’USTA, à New York, à l’ATP, à la WTA et à leurs affiliés respectifs (…) directeurs, employés, bénévoles, sponsors (…) pour tout dommage, action ou cause d’action découlant de toute perte, maladie ou blessure, y compris la mort (!) de ma part ou de ceux qui sont en contact avec moi, dans le cadre de ma décision d’entrer sur le lieu du tournoi. «

Enfin, il est rejeté comme un document contraignant dont la validité est « pour toujours ». Bref, une vraie folie qui soulève même la possibilité d’un décès par coronavirus dans le tournoi … dans lequel l’USTA n’aurait aucune responsabilité. Une façon de se couvrir le dos contre d’éventuels échecs de protocole et un exercice de pression sur les joueurs qui les prive de tout type de droit en période de COVID-19. Reste à savoir si tout le monde signe ce document d’exemption, mais la réaction générale est celle attendue: la perplexité.

Et vous, Quel est ton opinion?