La sensation du tennis espagnol de 17 ans Carlos Alcaraz a construit son joueur parfait et dit qu’il aimerait prendre des photos des matchs des Big Three du tennis masculin – Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic – et l’Américain John Isner.

Carlos Alcaraz sur son joueur parfait qui comprend Federer, Djokovic, Nadal et Isner

Le joueur de 17 ans, qui a établi des comparaisons avec son compatriote Nadal, s’est récemment entretenu sur le site Web espagnol AS dans lequel il a discuté de ce à quoi ressemblerait son joueur préféré.

« Pour moi, le joueur de tennis idéal devrait avoir le revers et le match retour de Novak Djokovic. Ensuite, la mentalité de Rafael Nadal, le coup droit de Roger Federer et le service de John Isner. » Alcaraz dit qu’il est comme n’importe quel autre adolescent lorsqu’il ne joue pas au tennis et qu’il aime passer du temps avec ses amis et sur le terrain de golf.

«Je suis une personne gentille et drôle, je ne peux pas en dire plus. Il est difficile de se décrire. Quand je ne m’entraîne pas, j’essaye de jouer au golf. Juan Carlos m’a fait découvrir ce monde. J’aime ça et passer du temps avec mes amis.

Décrivant son propre jeu, Alcaraz dit qu’il aime son coup droit et qu’il a amélioré sa couverture et sa mobilité sur le terrain sur toutes les surfaces ces derniers mois. Il est actuellement signé par IMG et s’entraîne à l’académie Equelite avec Juan Carlos Ferrero, et se dit reconnaissant pour leur soutien.

« Je suis avec IMG depuis l’âge de 11 ans et c’est une grande entreprise qui gère de grands joueurs. Cela m’aide beaucoup avec les marques, les invitations aux tournois. Je suis très content. A l’Académie, l’ambiance est spectaculaire, avec de grands entraîneurs qui atteignent beaucoup de qualité au travail.

Je suis super reconnaissant et heureux. C’est une grande famille dans laquelle nous entretenons de très bonnes relations. »Carlos Alcaraz est actuellement classé n ° 318 au monde et a fait ses débuts au tableau principal ATP plus tôt cette année à l’Open de Rio 2020.

Il a battu le n ° 41 mondial et son compatriote Albert Ramos Viñolas dans un bris d’égalité au troisième set en trois heures et 36 minutes, pour devenir le plus jeune joueur à gagner sur le circuit ATP masculin depuis 2013 – et le plus jeune Espagnol à le faire depuis Nadal. .

Il a remporté 14 de ses 15 matches sur le circuit de l’ITF plus tôt cette année et est considéré comme l’une des étoiles montantes du jeu. (Photo via le compte Twitter de Carlos Alcaraz)