Rafael Nadal est l’un des plus grands athlètes d’Espagne et il est considéré comme l’un des plus grands joueurs de tennis de tous les temps. Nadal a non seulement une énorme base de fans en Espagne mais aussi dans le monde entier. Et ses réalisations pourront être célébrées par un monument ou une fresque qui lui sera dédié dans sa ville natale dans un futur proche.

Rafael Nadal, 19 fois champion du Grand Chelem, peut obtenir son propre monument ou peinture murale dans sa ville natale

Dans une interview accordée au site Web d’informations locales de Manacor « Premsa Independent Manacor », Miquel Oliver, le maire de la ville, a déclaré que le conseil municipal recherchait le bon moment pour annoncer la nouvelle du monument ou de la peinture murale de Nadal après la crise sanitaire actuelle. une meilleure position.

« Bien sûr, nous sommes favorables à une telle initiative, même si dans ce cas nous pensons qu’un hommage comme celui-ci devrait être rendu à un moment beaucoup plus stable et calme que ce que nous vivons actuellement. À mon avis, le moment venu , quand cela viendra, chacune des forces politiques présentes à la session devrait s’accorder sur une manière claire et transparente de rendre hommage à Rafael (Nadal). «

Nadal a toujours vécu à Manacor et dit qu’il envisage d’y vivre même après sa retraite. Il y a également construit sa propre académie où plusieurs étudiants du monde entier viennent se former. L’année dernière, il y a eu des frictions entre le maire et le camp de Nadal, car il avait suggéré dans certains rapports que des lois spéciales avaient été mises en place pour accorder un statut spécial à l’Académie Rafa Nadal de Manacor.

Nadal avait nié les allégations et déclaré qu’elles étaient complètement fausses et douloureuses. Rafael Nadal est actuellement classé n ° 2 mondial et a remporté jusqu’à présent 19 titres du Grand Chelem en simple dans sa carrière. Il est loin du record de 20 titres du Grand Chelem détenu par la légende du tennis suisse Roger Federer.

Nadal s’entraîne actuellement dans son académie et s’est retiré de l’US Open à New York plus tard ce mois-ci. Il a dit qu’il prendrait un appel sur les événements sur terre battue plus près du temps. Nadal a remporté un record de 12 titres Open de France et serait le favori pour remporter un 13e titre à Paris si le tournoi se déroulait fin septembre.

Nadal a également sa propre fondation qui se concentre sur les enfants. Il a également été très actif pour collecter des fonds ces derniers mois pour aider les personnes touchées par la pandémie actuelle. (Photo du compte Twitter de Kia UK PR)