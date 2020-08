Ce qui semblait être un secret de polichinelle a été officialisé. Nous n’aurons pas Mutua Madrid Open en ce 2020. Cela a été officialisé par l’organisation du tournoi à travers un communiqué officiel, où les nombreuses repousses qui existent actuellement en Espagne ont forcé cette décision. Avec cette nouvelle, la saison de tennis change et de quelle manière. Rappelons que le tournoi de Madrid est l’un des favoris de la grande majorité des joueurs du circuit et que des joueurs de tennis comme Rafael Nadal, Novak Djokovic ou Dominic Thiem avaient déjà confirmé leur présence pour l’événement. Rappelons qu’il y a quelques jours, Antonio Zapatero en paroles à Cadena Ser, avait déjà prévenu que le tournoi avait tous les bulletins de vote pour ne pas être joué et que ladite décision allait sortir dans quelques jours. Eh bien, ce jour est venu.

La déclaration se lit comme suit:

Dans un exercice de responsabilité face à la situation actuelle causée par le covid-19, et après avoir soigneusement évalué les circonstances que la pandémie continue de provoquer avec les autorités compétentes, le Mutua Madrid Open 2020 ne se tiendra pas cette année après avoir été déplacé dans le calendrier de la 12 au 20 septembre.

Initialement prévue du 1er au 10 mai, lors de la traditionnelle tournée européenne de printemps sur terre battue, les organisateurs du Mutua Madrid Open ont travaillé avec l’ATP et la WTA pour trouver une nouvelle date dans la restructuration de la saison, qu’ils ont fixée lors de la troisième semaine. de septembre. Pendant ce temps, le Mutua Madrid Open a créé différents protocoles d’action pour garantir la sécurité de tous les membres du tournoi, recevant l’approbation des agences nationales de santé pour les mesures proposées pour prévenir et minimiser les risques de contagion dans l’environnement du compétition (Caja Mágica et hôtels d’hébergement), un pilier fondamental pour organiser un événement aujourd’hui.

Suite aux recommandations des autorités sanitaires locales, et après avoir surveillé la situation pendant des mois, les organisateurs du Mutua Madrid Open ont été contraints d’annuler le tournoi en raison de la situation difficile que le covid-19 continue de créer à tous les niveaux. Par ailleurs, et après une augmentation significative des cas de covid-19, la Communauté de Madrid a annoncé il y a quelques jours une série de nouvelles mesures pour contrôler la propagation du virus, notamment la réduction des rassemblements sociaux à 10 personnes, toutes deux en public. comme en privé, ce qui rend la viabilité de l’organisation du tournoi plus difficile.

« Nous avons fait notre part pour célébrer le tournoi », a déclaré Feliciano López, directeur du Mutua Madrid Open. « Après la première annulation en mai, nous nous sommes mis au travail avec la date de septembre avec l’espoir d’avoir un tennis de haut niveau à la Caja Mágica en cette mauvaise année pour tout le monde. Cependant, l’instabilité est encore trop élevée pour organiser un tournoi comme celui-ci avec toutes les garanties. Une fois encore, nous devons remercier la Mairie de Madrid et tous nos sponsors et fournisseurs d’avoir été à nos côtés dans toutes les démarches que nous avons entreprises ».

La prochaine édition du Mutua Madrid Open aura lieu du 30 avril au 9 mai 2021 à la Caja Mágica. Les fans qui ont décidé de conserver leurs billets après le report de mai les ont garantis pour 2021 avec le même endroit et la même session.

Mais … pourquoi dit-on que le paysage du tennis change et de quelle manière? Dans un premier temps, le Mutua Madrid Open allait se jouer avec une capacité limitée de spectateurs ou simplement sans public et sans bulle de santé, comme cela se produira aux États-Unis avec les tournois de Cincinnati et de l’US Open. Contrairement au Masters 1000 de Rome où le tournoi appartient à la Fédération italienne, à Madrid c’est l’inverse qui se produit, puisqu’il appartient à un secteur privé dirigé par Ion Tiriac. Le tournoi espagnol avait négocié avec le Conseil supérieur des sports pour garantir que tous les joueurs de tennis venus de New York puissent entrer dans le pays sans aucun problème et sans avoir à mettre en quarantaine pendant 14 jours.

En Italie, les choses changent. Là s’ils obligent à mettre en quarantaine tous les voyageurs qui ne viennent pas de l’Union européenne. Entre l’US Open et Rome, il n’y a que sept jours de marge. Est-ce que cela obligera les joueurs à se prononcer sur un tournoi? Avant, Madrid servait de lien pour que tous les joueurs de tennis puissent jouer à tous les tournois, mais maintenant les choses changent et de quelle manière. Jouer à Kitzbühel? Cela pourrait aussi être une autre option. Une autre option pourrait être que l’ATP et la WTA incluent de nouveaux événements dans cette semaine gratuite et tentent d’étirer le plus possible le tennis en Europe, avec la possible célébration du Masters-1000 à Paris-Bercy et des finales Nitto ATP à Londres. Cela arrivera-t-il? Le temps le dira.