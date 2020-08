Le joueur de tennis autrichien Stan Wawrinka Il a accordé une interview à RTS où il a parlé de toutes les affaires courantes entourant le monde du tennis et a donné les raisons pour lesquelles il a décidé de ne pas se rendre aux États-Unis pour jouer les tournois de Cincinnati et de l’US Open. L’Helvétien a décidé de rester en Europe et de devenir compétitif dans deux tournois Challenger.

-Il n’a pas manqué le tennis pendant la période d’accouchement:

«Pendant ces mois, j’étais heureux parce que j’ai pu passer beaucoup de temps à la maison avec ma famille. Je ne me suis jamais reposé autant avant et autre qu’une blessure. Pour être honnête, je n’ai pas manqué le tennis. J’aurais manqué si j’avais su cela Il n’allait plus être joué au cours de l’année, mais sachant que les tournois seraient de retour en août, je ne l’ai pas manqué. J’adore le tennis et si je continue à jouer, c’est à cause de l’excitation que je ressens à chaque fois que je frappe le court. «

-Moment de forme actuel:

« En ce moment, je me sens très bien physiquement et mentalement. J’ai décidé de m’inscrire à deux tournois Challengers en République tchèque afin de gagner un rythme compétitif avant les grands tournois d’argile qui auront lieu à Rome et à Paris. »

-Wawrinka a été l’un des joueurs qui a confirmé qu’il ne jouerait ni aux tournois de Cincinnati ni à l’US Open à cause de la pandémie:

« Je ne veux pas voyager aux Etats-Unis dans ces conditions. Actuellement à New York les choses vont très mal à cause du coronavirus et je ne vais pas m’exposer. De plus, la tournée de tournois qui viendra plus tard en Europe sera très dure et donc il faut se préparer très bien et évitez de ne pas trop encombrer le calendrier. Si Washington était resté dans le calendrier, j’aurais peut-être changé d’avis et voyagé aux États-Unis. Finalement, ce concours a été suspendu et si nous ajoutons l’incertitude qui existe avec la question de la quarantaine, j’ai décidé ne voyagez pas. Il y a encore beaucoup de questions et de doutes sur la célébration de l’US Open. «

-Pour Wawrinka, le tennis sera l’un des derniers sports à revenir à la normale:

« Le tennis sera le dernier sport à revenir à la normale. Auparavant, il y a eu des expositions où les choses se sont bien passées et d’autres pas tellement. Beaucoup ont blâmé Novak pour ce qui s’est passé sur l’Adria Tour, mais il a juste emboîté le pas. Les normes sanitaires du pays en question. Comme il est numéro un mondial, il prend plus de responsabilités que n’importe quel autre acteur. Il aurait évidemment dû être beaucoup plus prudent. Ce n’est pas à moi de lui donner des leçons », a-t-il conclu.