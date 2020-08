Roger Federer s’est fait un nom en 2002, remportant le premier titre en Masters 1000 et terminant la saison juste en dehors du top 5. Le meilleur était encore à venir un an plus tard lorsque le Suisse est allé plus loin, remportant sa première couronne majeure à Wimbledon et clôturant la saison sur une bonne note avec le trophée de l’ATP Masters Cup entre ses mains.

Avec ces cinq victoires dans le top 10 à Houston, Federer a terminé deuxième derrière Andy Roddick sur le classement ATP, se préparant à attaquer le non. 1 place au début de 2004. Devenu l’un des meilleurs joueurs mondiaux sous Peter Lundgren, Federer avait décidé de continuer sans le Suédois à partir de 2004, cherchant le nouvel entraîneur et se rendant à Melbourne sans personne dans sa loge.

Lors de son premier match officiel sans entraîneur, Federer a fait un départ gagnant à l’Open d’Australie grâce à un triomphe 6-3, 6-4, 6-0 sur Alex Bogolomov Jr.La rencontre a duré une heure et demie, avec Roger avoir le dessus du début à la fin, perdre seulement 15 points dans ses matchs et maintenir la pression de l’autre côté du filet.

À l’Open d’Australie 2004, Roger Federer a couru dans le quatrième tour.

En compétition contre un autre rival extérieur au top 100, Federer a renversé Jeff Morrison 6-2, 6-3, 6-4 en une heure et 34 minutes pour se qualifier pour le troisième tour.

Roger a effacé les quatre chances de pause et a offert quatre pauses pour passer au-dessus du sommet en un rien de temps et rester sur le parcours du titre. Le troisième tour a amené un autre rival de rang inférieur et Federer n’a eu aucun problème dans une victoire rapide 6-3, 6-0, 6-1 sur Todd Reid.

Tout s’est terminé en 74 minutes, le joueur suisse s’est brisé une fois, mais n’a remporté pas moins de huit pauses, devançant complètement l’Australien au retour pour franchir la ligne d’arrivée et établir le choc contre Lleyton Hewitt.

Après le match, Federer a déclaré qu’il se sentait bien sur le terrain, rassemblant beaucoup de confiance après la couronne de Wimbledon et poursuivant des courses plus profondes aux Majors. «J’ai dû réagir une fois que je me suis cassé dans le premier set, je ne suis jamais content de perdre le service.

J’ai gagné 14 matchs consécutifs et c’est bien; cela ne se produit pas tous les jours. C’était un bon match et je suis content. Ce n’était pas facile au début; Je n’ai pas bien servi et mes coups manquaient de puissance. Après cela, je me suis détendu et les choses se sont améliorées.

C’était difficile pour Reid, après un long match et face à un rival complètement différent. J’ai bien lu le jeu; Je peux voir où il préfère placer ses traits après un certain temps. C’est devenu plus facile après ça, et il a été frustré de ne pas avoir pu imposer de longs rallyes.

Je suis plus confiant après avoir remporté Wimbledon, ayant des attentes plus élevées. Je ne suis plus satisfait du quatrième tour ou des quarts; Je veux aller plus loin. C’est le plus grand changement », a déclaré Roger Federer.