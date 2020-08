Roger Federer fête aujourd’hui son 39e anniversaire. Au cours d’une carrière de deux décennies, il a connu des hauts et des bas. Bien que maintenant il soit blessé et en rééducation. Nous examinons certains des moments qui ont fait que tout le monde est tombé amoureux du maestro suisse

1. Vaincu Pete Sampras sur le court central de Wimbledon

Lors du lancement de la nouvelle série de chaussures de la marque suisse de baskets «On» le mois dernier, Federer a qualifié sa victoire contre Pete Sampras de sa plus grande réussite. Federer a joué contre Sampras une seule fois en 2001 sur le court central de Wimbledon. Et cet affrontement a probablement marqué Federer comme la personne qui a battu les records de Pete Sampras et mis en place une nouvelle ère de tennis.

2. Percée du Grand Chelem

La première victoire du Grand Chelem a son charme, et pour Federer, c’est arrivé au championnat de Wimbledon 2003. À 21 ans, Federer a remporté son premier des huit titres records de Wimbledon et également le premier de ses 20 titres records du Grand Chelem.

3. Open d’Australie 2004: est devenu numéro un mondial pour la première fois

À partir de 2004, Federer avait commencé à montrer sa domination et a remporté son premier titre de l’Open d’Australie et ainsi remporté le n ° 1 mondial. Plus tard cette année-là, il défendrait son titre de Wimbledon et décrocherait également son premier titre à l’US Open.

4. Saison de tennis 2005 et 2006: Federer détenait un record de 53-2 victoires-défaites dans les épreuves du Grand Chelem

Federer en 2005 et 2006 avait un air d’invincibilité autour de lui. Gagner le Grand Chelem après le Grand Chelem. Et pendant ce temps, il détenait un record de match de 53-2 en Grand Chelem. Les deux défaites sont survenues contre le prochain Rafael Nadal à Roland-Garros en 2005 ainsi qu’en 2006.

5. Bageled Rafa à Hambourg et sa séquence de 81 victoires consécutives

En 2007, Federer et Nadal dominaient la scène du tennis. Federer a remporté trois tournois du Grand Chelem à l’exception de Roland-Garros où Rafael Nadal régnait en maître. Nadal était si bon sur terre battue qu’il a accumulé 81 victoires consécutives sur terre battue à partir de 2005. Mais au Masters de Hambourg 2007, Federer a battu Nadal pour briser le monopole de l’Espagnol sur terre battue. Nadal n’a pas pu exercer son contrôle sur le revers de Federer et Roger a gagné 2-6 6-2 6-0 dans le match pour le titre.

6. 10 finales consécutives du Grand Chelem

De Wimbledon 2005 à l’US Open 2007, Roger Federer a atteint un record de 10 finales du Grand Chelem. Il a remporté 8 des 10 finales, perdant 2 à Roland-Garros. C’est un record qui tient toujours aujourd’hui sans que personne ne s’en approche.

7. Federer a réclamé un triple slams triple fois au cours d’une année civile

Un autre record qui se distingue des autres est le Triple Slams Triple Times dans une année civile. Federer l’a fait en 2004, 2006 et 2007, lorsqu’il a remporté les titres de l’Open d’Australie, de Wimbledon et de l’US Open.

8. Cinq titres consécutifs à Wimbledon

De 2003 à 2007, Federer a remporté cinq titres consécutifs à Wimbledon, étendant sa suprématie à Wimbledon.

9. Série de 65 victoires consécutives sur gazon

Le Maestro suisse a remporté 65 matches sur gazon de 2003 à 2008. La séquence a été interrompue par Rafa Nadal lorsqu’il a battu Federer lors de la finale de Wimbledon en 2008.

10. Or olympique à Pékin

Federer a ajouté une médaille d’or olympique dans son armoire à trophées après avoir remporté l’or en double masculin avec Stan Wawrinka. Ce fut l’un des moments émouvants de Federer alors qu’il montait sur le podium et rendait son pays fier.

11. Cinq titres consécutifs à l’US Open

L’US Open est un autre grand qui a vu la domination de Federer. Il a remporté 5 fois consécutives entre 2004 et 2008. Vaincre des légendes comme Andre Agassi, Andy Roddick, etc.

12. Open de France 2009

En 2009, Federer avait presque tout. Mais il a toujours failli terminer la carrière du Grand Chelem. L’Open de France s’est toujours avéré être une tâche difficile pour Federer car Nadal était tout simplement imparable. Mais en 2009, après que Nadal eut une sortie plutôt surprenante au début du tour, Federer a finalement remporté l’Open de France et a terminé la carrière du Grand Chelem.

13. Mariage

L’année au cours de laquelle Federer a obtenu son Career Slam, il a épousé sa petite amie de longue date, Mirka, et le considère comme l’événement le plus important de sa vie.

14. A dépassé le record du Grand Chelem de Pete Sampras

Sa victoire après 4 heures et 17 minutes à Wimbledon 2009 contre Andy Roddick, a donné lieu au sixième titre de Federer à Wimbledon. Cette victoire historique de Federer où il a remporté son 15e Chelem, a battu le record de tous les temps du Grand Chelem détenu par Pete Sampras.

15. Channel Slam

Sa victoire à Wimbledon contre Andy Roddick en 2009 a permis à Federer de devenir l’un des rares joueurs à remporter l’Open de France et le Wimbledon la même année.

16. 15 tournois du Grand Chelem remportés en 1 décennie

De 2000 à 2009, Federer a remporté 15 chelems et personne d’autre ne l’a fait au cours de la décennie précédente.

17. Roger Federer a mis fin à la séquence de 43 victoires consécutives de Djokovic

En 2011, nous avons vu l’émergence de Novak Djokovic et donc des Big Three. Le Serbe a accumulé une séquence de 43 victoires consécutives que Federer a finalement brisée lors de la finale de Roland-Garros 2011.

18. Six finales ATP

Un autre record entre les mains de Federer est celui des 6 titres de la finale du circuit ATP.

19. Argent olympique

Lors des Jeux olympiques de Londres de 2012, Wimbledon a été choisie pour accueillir les épreuves de tennis des Jeux Olympiques. Federer avait décroché le titre de Wimbledon il y a quelques semaines contre Andy Murray. Mais Murray a pris sa revanche et a décroché la médaille d’or et Federer a remporté sa première médaille en simple.

20. Roger-Federer-Allee à Halle

En 2012, Federer avait remporté 5 titres à Halle, il a donc été honoré en nommant une rue «Roger Federer Allee» à Halle.

21. Coupe Davis 2014

Le tennis est généralement un sport individuel, les quelques tournois par équipes deviennent donc très importants. Federer a remporté la Coupe Davis 2014 en représentant la Suisse et encore un moment que Federer chérit

22. 105 points sans erreur non forcée

À l’US Open 2007, Roger Federer jouait John Isner et il a réclamé 105 points consécutifs sans commettre d’erreur non forcée.

23. Comeback Slam, Open d’Australie 2017

Après Wimbledon 2016, Federer a pris l’année en raison d’une blessure. Et on n’attendait pas grand-chose de son retour à l’Open d’Australie 2017. Mais Federer a stupéfié le monde en battant Rafael Nadal en finale et en remportant l’Open d’Australie

24. Huitième titre de Wimbledon

Roger Federer avait remporté 7 titres de Wimbledon jusqu’en 2012, ce qui était un record commun à cette époque. Il a continué d’essayer d’obtenir le 8e titre record de Wimbledon mais a perdu la finale serrée contre Djokovic en 2014 et 2015. Mais après une longue lutte, Federer a remporté son 8e Wimbledon en 2017 contre Marin Cilic.

25. Federer fête ses 20 ans

Il a une fois de plus relevé son palmarès du Grand Chelem et est devenu le seul homme de l’ère ouverte à remporter 20 titres majeurs à l’Open d’Australie 2018.

26. 10 titres du Grand Chelem défendus au total

Depuis 1877, Roger Federer est le seul homme à défendre 10 titres du Grand Chelem.

27. 237 semaines consécutives de numéro un mondial

Federer est devenu le n ° 1 mondial au début de 2004. Et à partir de là, il a occupé la place pendant 237 semaines, un record.

28. Nombre maximum de semaines pour le sommet

Collectivement, Roger Federer a été classé numéro un mondial pendant 310 semaines et c’est un record.

29. Le plus ancien numéro un du monde

À l’âge de 36 ans, Federer est devenu 320 jours le plus âgé n ° 1 mondial après avoir remporté l’Open de Rotterdam en 2018.

30. 100e titre ATP à Dubaï

Seuls deux hommes ont remporté une centaine de titres ATP dans le monde. Federer a rejoint Jimmy Connors sur cette liste après avoir remporté l’Open de Dubaï en 2019.

31. 1200 victoires en match de carrière

Encore une fois, seuls deux hommes ont remporté plus de 1 200 matchs en tennis masculin. Federer a de nouveau rejoint Jimmy Connors sur cette liste après avoir battu Gael Monfils au 3e tour de l’Open de Madrid en 2019.

32. Au moins 70 victoires lors des quatre chelems

Un autre record montrant la domination de Federer sur la grande scène. Federer en route pour atteindre les demi-finales de l’Open de France 2019 a remporté 70 matchs à Roland-Garros. Gagnant ainsi au moins 70 matchs dans tous les tournois du Grand Chelem.

33. 350e victoire du Grand Chelem

À Wimbledon 2019, Federer a accumulé 350 victoires majeures au troisième tour.

34. 100e victoire à Wimbledon

Premier homme à remporter 100 matchs lors d’un Grand Chelem, Federer a remporté son 100e match à Wimbledon en battant Kei Nishikori en 2019.

35. 10e titre de Halle Open

Pour la toute première fois de sa carrière, Federer a obtenu sa version de «La Decima» à Halle.

36. Pièces en argent commémorées par la monnaie suisse.

La Monnaie suisse a créé une pièce de 20 francs en argent portant le visage de Federer pour honorer le 20 fois vainqueur du Grand Chelem.

37. 10e titre suisse en salle

Federer a remporté un 10e titre à l’Open de Bâle en 2019. En remportant le tournoi dans sa ville natale de Bâle, il est devenu le premier à remporter 10 titres sur deux surfaces différentes.

38. Un public record est venu pour l’affrontement «FEDAL» au Cap

Cette année, Federer et Nadal ont disputé un match de charité en Afrique du Sud en février. Le match a brisé le record du match de tennis le plus fréquenté après que 51 954 personnes ont afflué dans le stade pour regarder les deux légendes.

39. Athlète le mieux payé

Lorsque Forbes a publié la liste des athlètes les mieux payés, à la surprise générale, Federer était l’athlète le mieux payé avec un gain de 106 millions en 2019.