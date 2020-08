Dans le tennis australien, il y a eu de nombreux grands joueurs de tennis masculins qui ont arboré fièrement le drapeau australien. Plus important encore, l’Australie a eu beaucoup de joueurs incroyablement talentueux qui ont joué pour l’Australie dans l’ATP et ont affronté les meilleurs du monde.

Ce fut une décision difficile de choisir les meilleurs joueurs de tennis australiens de tous les temps.

Compte tenu de tout, qui a fait la coupe pour les meilleurs joueurs de tennis australiens de tous les temps?

Rod Laver

Rod Laver, un grand joueur de tennis et une légende australienne était à surveiller. Il est devenu un joueur de tennis professionnel en 1963. Il a été une force dominante tout au long de sa carrière de tennis en raison de sa précision, sa précision et ses coups puissants.

En fait, il est difficile de voir où se situent les faiblesses dans le style de jeu de Laver, car il était un bon joueur polyvalent. C’était un joueur qui pouvait attaquer, défendre, voler et toujours tourner le point et faire correspondre en sa faveur.

Laver était numéro un mondial et difficile à battre de 1964 à 1970. Un bon joueur dans les quatre tournois du Grand Chelem, alors qu’il a remporté le titre. Il est devenu trois fois champion à l’Open d’Australie en 1960, 1962, 1969). A Roland-Garros, il a été double champion en 1962 et 1969. Quatre fois champion de Wimbledon (1961, 1962, 1968 et 1969). Champion de l’US Open à deux reprises (1962 et 1969).

John Newcombe

John Newcombe est devenu un joueur de tennis professionnel en 1967. Au cours de sa carrière, il a remporté sept tournois du Grand Chelem. En 1974, Newcombe atteint le summum du tennis, en devenant le numéro un mondial.

Son style de jeu était bien connu pour son premier service massif et sa volée au filet. En raison de son premier service solide, Newcombe a remporté 80% de ses points de premier service. Newcombe a réussi à frapper son coup droit avec un magnifique coup de pied, mais il a rarement frappé un revers de base qui était considéré comme une faiblesse de son jeu. A part cela, Newcombe était un superbe joueur à la fin des années 1960. Sa volée en coup droit est devenue l’une des plus fortes de l’histoire.

Newcombe était l’un des joueurs les plus puissants et les plus intelligents à jouer au tennis. C’était un joueur qui personnifiait ce que devait être un gentleman sportif.

Pat Cash

Pat Cash est devenu un joueur de tennis professionnel en 1982. En fait, il a atteint son plus haut classement ATP en simple, numéro quatre en 1988. Cash était l’un des meilleurs joueurs offensifs des années 1980.

La plus grande réussite de Cash en tant que joueur a été lorsqu’il a remporté son premier et unique titre du Grand Chelem à Wimbledon en 1987. La victoire de Cash a été une occasion mémorable, car il a vaincu le difficile Ivan Lendl et le joueur numéro un mondial à l’époque en deux sets. Cash a été un contributeur important dans les équipes australiennes gagnantes de la Coupe Davis en 1983 et 1986.

Par exemple, quand Cash avait 17 ans, il a représenté pour la première fois l’Australie à la Coupe Davis. Et il a participé à la Coupe Davis pendant huit ans et a détenu un record de 31-10.

Pat Rafter

Pat Rafter est devenu un joueur de tennis professionnel en 1991. Il a fallu à Rafter jusqu’au 26 juillet 1999 pour devenir le meilleur joueur masculin en simple au monde. Le dernier Australien à atteindre le numéro un mondial était John Newcombe en 1971. Rafter est un joueur droitier qui a joué avec un revers à une main. La façon dont Rafter a joué était électrisante avec ses tirs puissants et profonds et sa grande capacité à courir rapidement vers le filet pour renvoyer un tir était superbe à regarder. Par exemple, une fois, Rafter était au filet, sa volée était précise et frappée avec vitesse. Il frappait ses vainqueurs de match de volley, sous des angles aigus. Avec ce style de jeu, Rafter était difficile à battre sur des terrains durs, de l’herbe ou de la terre battue.

Rafter était très admiré pour son style de jeu de service et de volley. De plus, Rafter est devenu le premier joueur de l’ère ouverte à remporter deux titres consécutifs à l’US Open en 1997-1998. Le dernier Australien à remporter deux titres consécutifs à l’US Open fut Neale Fraser en 1959-1960.

À Wimbledon 2000, Rafter a joué un Grand Chelem tout simplement remarquable. Il était classé 12e du Grand Chelem et il a vaincu l’Américain Andre Agassi, numéro deux mondial à l’époque dans une passionnante demi-finale de cinq sets. La demi-finale serait l’un des meilleurs moments forts de la carrière des Rafters. Plus important encore, Rafter s’est qualifié pour la finale du championnat, mais a malheureusement perdu contre Pete Sampras dans un match intense en cinq sets.

Lleyton Hewitt

Lleyton Hewitt est devenu un joueur de tennis professionnel en 1998. En tant que joueur, Hewitt n’a jamais abandonné même quand il était à terre, il a continué à se battre pour revenir dans le match. Même s’il perdait, Hewitt était un joueur qui voudrait une défaite courageuse plutôt qu’une défaite de trois sets consécutifs. C’est ce style de jeu de Hewitt qui a fait des ravages sur son corps à la fin, avec deux blessures aux orteils et une blessure à la hanche. Hewitt est devenu le plus jeune numéro un mondial de la division simple masculine. Il a surpassé le champion américain de 21 ans et de Wimbledon Ellsworth Vines qui est devenu n ° 1 en 1932.

Tout au long de sa carrière de tennis, la signature de Hewitt et son coup de poing sont devenus bien connus dans le monde entier. Hewitt a remporté 30 titres en simple, dont deux Majeurs à l’US Open 2001 et Wimbledon 2002. Son premier titre du Grand Chelem est venu sur le grand et américain Pete Sampras à l’US Open 2001. De plus, Hewitt a été finaliste en 2005 à son Grand Chelem à domicile au Open d’Australie.

Cinq des meilleurs pour tirer le meilleur parti de tous les temps pour l’Australie. Veuillez avoir votre mot à dire?

Photo principale: