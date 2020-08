Le joueur de tennis américain Taylor Fritz espère devenir le joueur américain classé n ° 1 de l’ATP Tour. Fritz, âgé de 22 ans, est actuellement classé n ° 24 mondial, trois sports en dessous de l’Américain le mieux classé John Isner, n ° 1.

21 en tournée.

Taylor Fritz dit qu’il veut devenir le n ° 1 américain de la tournée

S’adressant à la chaîne olympique, Fritz a été interrogé sur ses objectifs à venir: «Le prochain objectif à court terme est d’être parmi les 20 premiers et, espérons-le, d’être bientôt le numéro un américain.

Puis à partir de là, je veux continuer à progresser vers le top 15, top 10. « L’Américain, qui travaille avec l’entraîneur américain Paul Annacone, dit avoir travaillé dur sur sa forme pendant les derniers mois du lock-out.

« J’ai vraiment l’impression d’avoir fait de grands progrès dans ma forme physique sur mon jeu au cours des deux derniers mois. J’ai eu trois heures de pratique et puis certains jours, je vais refaire le tennis ou aller faire de la gym (une deuxième fois Cela dépend juste si c’est comme une double journée de gym ou une double journée de tennis.

Je viens de me suicider ces dernières semaines. »Fritz jouera à la fois au Western & Southern Open et à l’US Open à New York et dit qu’il serait déçu s’il n’allait pas profondément dans les deux tournois.

L’Américain a également ajouté que cela ne le dérangeait pas d’être dans la bulle de l’US Open car il préfère généralement être dans sa chambre d’hôtel de toute façon pendant les tournois. «Je pense que rester dans la chambre et commander tous les soirs et me détendre… ça ne me dérange pas.

Ce sera plus ennuyeux, mais en fait, ce ne sera pas trop différent de ce que je fais normalement lors d’un tournoi de toute façon. « Le tennis se déroule dans la famille pour Fritz car ses deux parents étaient impliqués dans le sport. Sa mère, Kathy May Fritz était un joueur du Top 10, et son père Guy Henry Fritz a également joué au tennis professionnel et a ensuite été nommé entraîneur du développement olympique américain de l’année 2016.

« Ma mère n’a jamais vraiment poussé trop fort. Je pense qu’avec le tennis, elle a en quelque sorte laissé mon père prendre les devants. Et je ne pense pas que ma mère se souciait vraiment trop si je jouais ou pas. Mais toujours, comme je l’ai dit , elle m’a aidé à me diriger dans la bonne direction. «

Taylor Fritz rencontre un qualificatif au premier tour de l’Open de l’Ouest et du Sud et pourrait rencontrer le Chilien Cristian Garin au deuxième tour.