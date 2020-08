Le n ° 3 mondial Dominic Thiem, d’Autriche, a parlé des protocoles stricts qui sont en place à New York pour les prochains Western & Southern Open et US Open. L’Open de l’Ouest et du Sud commence le 20 août tandis que l’US Open commence le 31 août.

Dominic Thiem sur les protocoles stricts pour l’Open de l’Ouest et du Sud et l’US Open

Thiem, qui sera classé deuxième des deux tournois, arrivé à New York il y a quelques jours, s’est entretenu il y a quelques jours avec le média autrichien Kleinezeitung des protocoles stricts en place pour les joueurs du tournoi.

Le jeune de 26 ans dit: « Nous sommes dans cet hôtel, c’est vraiment sympa. Nous avons une belle chambre avec un balcon, ce qui est incroyablement précieux à New York. Dennis) Novak) est également dans l’hôtel, mais nous ne pouvons pas voyez-vous encore car nous avons fait le test à l’arrivée hier et avons un bracelet bleu (qui indiquait que les joueurs ont été testés mais attendent leurs résultats).

Il ne passe au vert que lorsque le résultat du test négatif est présent. Ce n’est qu’alors que nous sommes autorisés à faire quelque chose. Le premier entraînement n’est possible que lorsque nous sommes négatifs. »L’Autrichien dit que les organisateurs du tournoi ont pris les précautions de sécurité très au sérieux.

« Nous sommes à 30 miles de la ville, nous ne voyons même pas la ville, l’aéroport était complètement vide. Puis en voiture jusqu’à l’hôtel principal, testez-y, puis vers l’autre hôtel, maintenant dans la chambre pendant 14 heures . Pendant trois ou quatre semaines, ce ne sera que le complexe hôtelier et c’est tout. «

Depuis lors, Thiem a été repéré sur les tribunaux de pratique de l’US Open, ce qui indique que son test était clair et qu’il est également capable de pratiquer sur les courts de l’US Open. L’Autrichien sera tête de série No.

2 au Western & Southern Open et à l’US Open à New York. Il a atteint trois finales en simple du Grand Chelem dans sa carrière jusqu’à présent, dont l’Open d’Australie en janvier, où il a perdu contre le n ° 1 mondial Novak Djokovic et est toujours à la recherche du premier titre du Grand Chelem de sa carrière.

Thiem a joué quelques événements d’exhibition ces dernières semaines pendant la fermeture du tennis. Dominic Thiem est le deuxième joueur autrichien le mieux classé de l’histoire, derrière Thomas Muster, qui a atteint la première place mondiale au milieu des années 1990.