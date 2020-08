Après plusieurs semaines à faire cette section c’était pratiquement obligatoire, la fin d’une pause qui a tenu le tennis sous contrôle pendant plusieurs mois approche enfin. Le coronavirus est toujours là, mais de nouvelles mesures de sécurité et le retour, bien que sous une nouvelle normalité, d’une myriade d’événements sportifs ont fait revenir le sport de la raquette à grande échelle la semaine prochaine. Croyez-le ou ne le dites pas, nous sommes très proches de vivre le premier Masters 1000 de l’année.

Ce que la logique aurait dicté, cependant, c’est que cette semaine nous vivons le Maîtres canadiens 1000, l’un des tournois les plus spéciaux du circuit en raison de son imprévisibilité marquée. Surtout au début du siècle dernier, il était normal de voir des surprises partout à Montréal ou à Toronto. Avant la suspension du Coupe Rogers, nous jetons un coup d’œil à la malle historique pour passer en revue les cinq moments les plus surprenants du tournoi, comme nous l’avons fait ce 2020 avec le reste des Masters 1000 incontestés: Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid et Rome.

5. Le grand tournoi de la carrière d’Andrei Pavel (2001): Avec ce tournoi en particulier, nous allons beaucoup parler de champions surprises. Pas tellement, peut-être, d’un jeu incroyable auquel personne ne s’attendait. À Montréal surtout, il y a plein d’outsiders qui finissent par remporter le titre, un tournoi très prestigieux qui finit par être le plus grand titre d’une carrière sportive. L’un de ces cas est celui du roumain Andrei Pavel, un joueur avec une longue carrière, avec un style offensif (très américain) qui a remporté sa meilleure victoire en 2001.

Leur célébration, embrassant le ciment du Stade Uniprix, a été la plus émouvante que l’on puisse imaginer. Andrei avait été champion junior de Roland Garros, ni plus, ni moins, mais sa carrière sportive ne semblait pas du tout décoller. À cette époque, il était n ° 43 mondial. De quoi courir une semaine parfaite, aidé par la vitesse de la surface, au cours de laquelle il a battu deux jeunes hommes qui commençaient à faire beaucoup de bruit: Tommy haas et Andy Roddick. Dans une mêlée avec de nombreux téléchargements sur le réseau, Patrick Rafter il a été sa dernière victime dans la finale la plus importante d’une carrière qui s’est terminée par 3 titres ATP et une brève visite dans le top-15.

4. Lauriers verts Jo-Wilfried Tsonga (2014): En 2009, le Canada a vu le géant français vaincre pour la première fois de sa carrière Roger Federer. La puissance et l’explosivité de Jo s’associent bien à l’ambiance électrique du tournoi canadien, mais il a fallu attendre 2014 pour assister à quelque chose de vraiment étrange: un tournoi majeur qui n’est pas tombé entre les mains du Big-3 ou d’Andy Murray. Qui aurait pensé qu’un mois plus tard, Marin Cilic sonnerait la plus grosse cloche depuis longtemps …

Mais ce qui nous préoccupe, c’est la semaine de Tsonga au Canada, et la qualifier historique ce ne serait pas du tout une exagération. Qui peut prétendre avoir vaincu Novak Djokovic, Andy Murray et Roger Federer pendant sept jours? Ils sont probablement comptés sur les doigts d’une main. Tsonga l’a fait et pratiquement sans échevelé, avec moins de hauts et de bas dans son personnage que d’habitude et se donnant droit à mille révolutions. Un niveau de tennis soutenu dans le temps comme le Français ne l’a pas vu depuis longtemps, qui, de fait, ne figurait pas parmi les dix premiers depuis de nombreux mois. Son magnifique triomphe au Canada l’a ramené à ces postes d’honneur.

3. Le meilleur résultat du meilleur israélien (2000): Amos Mansdorf avait été le dernier grand représentant de Israël, un pays de poids mondial relatif mais avec peu de tradition de tennis. Harel Levy semblait être le grand espoir des Israélites, un joueur de tennis qui prétendait vouloir représenter «Israël et le peuple juif». Avant que Dudi Sela n’apparaisse sur les lieux, Harel arborait le drapeau israélien avec … des résultats mitigés. La domination qu’il avait exercée dans les catégories inférieures de son pays, disons, ne s’est pas répercutée sur le circuit ATP.

La dureté du professionnalisme a quelque peu piégé Levy, qui a mis fin à sa carrière sans aucun titre, avec un bilan négatif de victoires et de défaites et ne jamais aller à une deuxième semaine de Grand Chelem. Et que fais-tu ici alors? Eh bien, Harel a connu son grand moment de gloire au Toronto Masters 1000, en particulier dans le année 2000, dans lequel seulement Marat Safin a pu l’arrêter en finale du tournoi. Avant, Grosjean et Jiri Novak étaient déjà tombés dans le tennis agressif de la raquette n ° 144 mondiale. Oui, un gars qui n’était même pas parmi les 100 meilleurs au monde a atteint la finale d’un Masters 1000. Avec cela, il a doublé le prix en argent de toute sa carrière et était prêt à terminer un chapitre toujours présent: ses trois années de service militaire, interrompu par le tennis, qui s’est conclu peu après cette finale. Presque rien.

2. Le chant du cygne de Pernfors (1993): Si on pense aux grands joueurs de tennis suédois, on pense aux suspects habituels: Börg, Edberg, Wilander. Même d’autres de moindre ampleur historique mais présents dans de grands moments tels que Magnus norman ou Robin Soderling. Tous deux ont atteint la finale de Roland Garros, un exploit déjà accompli par un gars qui est passé inaperçu même dans son propre pays: Mikael Pernfors.

Cela a contribué, bien sûr, à ce qu’Ivan Lendl ne lui ait laissé aucune option dans cette finale de 1986. De plus, la carrière de Pernfors a commencé à chuter après ce tournoi: il n’a jamais dépassé la barre qu’il avait fixée à ce moment-là (il a atteint son meilleur classement, # 10, que même année), remportant seulement deux titres ATP peu profonds. En 1993, Mikael est tombé dans le classement, mais il voulait se donner une dernière fonction pour que les gens se souviennent de qui il était.

Il a commencé à monter lentement, utilisant le circuit Challenger comme plate-forme. Il est revenu dans le top 100 sans jouer un seul Grand Chelem: c’est ainsi qu’il est arrivé au Canada, dans le # 93 dans le monde. À la surprise de tout le monde, Pernfors a balayé n’importe quel adversaire qui se présentait à lui: 6-3 et 6-2 contre le numéro deux mondial, Jim Courier; 7-6 et 7-5 contre le n ° 11, Petr Korda, et un retour solvable en finale contre Todd Martin à la stupéfaction de tous. L’exploit prend de la valeur avec les données suivantes: c’est la seule fois de toute sa carrière que Pernfors est passé de troisième tour dans un Masters 1000. Tendez la main et embrassez le saint.

1. La grande satisfaction de Chris Woodruff (1997): Ce nom passera probablement inaperçu de la grande majorité. Chris Woodruff C’était un futur projet pour le tennis américain, arrivé sur le circuit à un moment transitoire entre la génération de Sampras, Agassi, Chang et compagnie et celle qui arriverait des années plus tard avec des joueurs de tennis comme Andy Roddick ou Robby Ginepri. Sa carrière promettait tant: il avait fait une marque incroyable à l’Université du Tennessee, remportant le titre NCAA en 1993 et ​​décrochant un excellent contrat avec Adidas.

Le saut vers le professionnalisme coûte plus cher. En 1996, Chris a eu son premier grand moment sur le circuit, surprenant André Agassi à Roland Garros. Cette année-là, il avait disputé deux finales ATP: il ne voulait pas regarder en arrière. Son grand moment est venu, cependant, un an plus tard. Montréal a été témoin de sa semaine de consécration sur le circuit, et la liste des joueurs de tennis auxquels elle a fait face pour remporter le titre parle d’elle-même: Goran Ivanisevic (N ° 3 mondial à l’époque), Philippousis, Yevgeny Kafelnikov, et la cerise sur le gâteau: le tout nouveau champion de Roland Garros, Gustavo Kuerten, à la fin.

L’émotion était palpable chez un gars qui après cette victoire a atteint son meilleur classement, jetant un coup d’œil dans le top-30. C’était une surprise de ceux qui ont mis un sourire sur le visage. La malchance a frappé Woodruff peu de temps après: en novembre de cette année, il a dû subir une intervention chirurgicale double hernieEt comme si cela ne suffisait pas, un mois après l’opération, il a dû subir une chirurgie arthroscropique après s’être blessé en jouant au football. football américain. En 1998, Woodruff n’a disputé qu’un match, est tombé au-delà de la 1000e place du classement, mais est revenu avec plus d’enthousiasme: il n’a jamais atteint le niveau d’excellence de cette semaine au Canada, mais a obtenu un nouveau titre ATP (à Newport), quelques quarts de finale à l’Open d’Australie et, surtout, le sentiment de se retirer du tennis par son propre pied.

Jusqu’à présent, notre compilation de bonnes surprises. Maintenant que le tennis actuel sera bientôt de retour, on ne peut que demander: Souhaitez-vous que je suive cette section à l’avenir? C’est entre vos mains: il y aura toujours de bons moments à retenir.