Journée déplacée que nous avons eue hier, où en quelques heures nous avons appris l’annulation du Mutua Madrid Open, le retrait de Rafael Nadal de l’US Open et aussi la liste des engagés du tournoi nord-américain dans les catégories hommes et femmes. Loin de là, le USTA Il a également publié certains des protocoles que les joueurs devront respecter à New York s’ils ne veulent pas être disqualifiés et condamnés à une amende avec une bonne somme d’argent. Enfin, il a été décidé de permettre aux joueurs de voyager avec trois personnes de leur environnement et non avec une comme proposé précédemment.

-Chaque joueur de tennis se rendra à New York avec trois invités qui peuvent être une équipe familiale ou technique. Les joueurs ont droit à deux chambres d’hôtel et vous pouvez l’utiliser comme vous le souhaitez. Selon les ordres du ministère de la Santé de New York et du CDC, si l’un des invités du joueur de tennis est testé positif au COVID-19 et que le joueur a été en contact avec cette personne, une quarantaine de 14 jours sera requise pour le joueur de tennis. et serait donc disqualifié du tournoi. Pour cette raison, l’USTA ne recommande pas aux joueurs de ne pas partager de chambre et conseille à tous les joueurs de tennis de ne pas amener le maximum de compagnons pour réduire leurs chances de contagion. Si, en revanche, un compagnon est testé positif et n’a pas été en relation étroite avec le joueur de tennis, il ne devrait pas être disqualifié. Il y aurait un test, puis une décision serait prise.

L’USTA n’a pas encore décidé quel serait le nombre total de points positifs qui pourraient compromettre l’événement. Dans les prochains jours, nous connaîtrons le nombre exact de joueurs de tennis qui, s’ils étaient positifs, pourraient entraîner l’annulation automatique du tournoi de New York.

-Les joueurs peuvent choisir de rester dans une maison privée plutôt que dans un hôtel. Si cela se produit, les joueurs devront payer tous les frais de sécurité, qui seront de 24 heures et seront contrôlés par l’USTA. Les joueurs résidant dans des maisons privées ne peuvent pas recevoir de visites de personnes qui ne font pas partie de l’environnement du tournoi, et s’ils ne se conforment pas, ils seront automatiquement disqualifiés.

-Le suivi avec des tests PCR est clair. Toute personne entrant dans la bulle subira un test PCR pour connaître son résultat. Après 48 heures, le test sera répété pour confirmer les résultats du premier test. Les joueurs dont le test est négatif mais qui ont déjà réussi la maladie seront testés tous les quatre jours et ceux qui n’ont pas réussi la maladie le seront tous les sept jours. Par exemple, Novak Djokovic devrait sortir avec des anticorps positifs après le passage de la maladie. Il devrait être testé tous les quatre jours, tandis que Roberto Bautista, qui n’a jamais été testé positif au COVID-19, devrait être testé tous les sept jours.

-Que se passe-t-il si un joueur ou son compagnon quitte la bulle?: Si un joueur décide de quitter les lieux sans l’autorisation écrite du médecin-chef ou du directeur du tournoi, le joueur sera retiré de la compétition. Le joueur de tennis recevra les points gagnés lors des derniers tours terminés et en plus d’une pénalité financière. Si, au contraire, la personne qui décide de quitter la bulle est le compagnon ou le membre de l’équipe technique, cette personne devra quitter les lieux dans les 24 heures, recevoir une amende et perdre son accréditation pour l’édition de l’US Open en 2021.