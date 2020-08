En raison de la pandémie de coronavirus, les événements de tennis ont dû prendre de nombreuses mesures de sécurité. L’une de ces mesures consistait à organiser l’événement sans fans et l’un des tournois pour ce faire était l’US Open. Maintenant, il semble que les finales ATP suivront également les mêmes protocoles. Vérifiez-le.

Finales ATP sans fans

Même si la situation avec la pandémie de coronavirus est bien meilleure au Royaume-Uni, le protocole actuel exige que l’événement soit joué sans fans. Le président de l’ATP en a parlé et a déclaré (les citations sont traduites),

«Les fans ont joué un rôle essentiel dans le succès des finales Nitto ATP pendant toutes ces années. Et nul doute que les stands bondés manqueront cette saison. Travailler selon les directives du gouvernement britannique est essentiel pour donner la priorité à la santé et à la sécurité des fans et de toutes les personnes impliquées dans le tournoi dans nos efforts pour organiser l’événement de la manière la plus sûre possible.

Il semble que les finales ATP se joueront à huis clos, mais cela peut encore changer bientôt. Si le gouvernement britannique modifie ses protocoles avant novembre, nous pourrions voir des supporters dans le stade. Ils espèrent que cela se produira, de même que les 3 joueurs déjà qualifiés pour l’événement.

Après que l’ATP a annoncé son système de classement révisé pour 2020, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Dominic Thiem se sont qualifiés pour les finales ATP. Cela ne devrait pas surprendre les fans car les 3 d’entre eux étaient les meilleurs joueurs de 2019.

Tous les 3 seront excités pour les finales ATP, mais ce n’est pas leur objectif principal pour le moment. Ils vont s’entraîner pour les nombreux événements qui vont être joués avant cela.

L’un de ces événements est l’US Open et malheureusement Rafa a décidé de l’ignorer. Cependant, Novak et Thiem ont confirmé leur participation aux événements. Et il faudra attendre le 13 septembre pour voir qui finira par détenir le titre cette année.