Le WTA Tour a repris avec le Palermo Ladies Open cette semaine dans le cadre de la nouvelle norme avec plusieurs réglementations en place pour minimiser la propagation du coronavirus.

En vertu des nouveaux protocoles stricts de Covid-19, les joueurs ne sont pas autorisés à se serrer la main ou à se serrer la main, il n’y aura pas de douches d’après-match et aucune interaction avec les spectateurs, qu’il s’agisse de prendre des photos avec les fans ou de leur donner des souvenirs après les matchs. .

Cependant, les vieilles habitudes allaient toujours mourir car il y avait des manques de concentration de la part de quelques joueurs de la WTA en Sicile.

Il y a d’abord eu Sara Errani après son match d’ouverture contre Sorana Cirstea lundi alors qu’elle lançait son bandeau dans la foule.

Le vétéran italien a mis près de trois heures pour voir Cirstea et on pouvait comprendre qu’elle ne pensait probablement pas trop clairement après un effort marathon.

Elle a rapidement réalisé son erreur, mais surveillez la réaction de l’arbitre de chaise.

¡EL ERROR DE SARA ERRANI!

🎾 La italiana ganó su partido frente a Cirstea y sin darse cuenta regaló sus muñequeras a la gente, ¡pero esta prohibido por el nuevo protocolo!

🎾 Le reacción de la umpire lo dice todo 🤦♂️. pic.twitter.com/tY18HV8lhH – Tiempo De Tenis (@ Tiempodetenis1) 4 août 2020

Un jour plus tard, c’était au tour de l’adolescente Kaja Juvan qui célébrait une brillante victoire sur la finaliste de l’Open de France 2019 Marketa Vondrousova.

La qualifiée slovène a battu Vondrousova 1-6, 7-5, 6-4 et elle a non seulement jeté sa visière dans les tribunes, mais elle a également lancé un bandeau. Oh, pour faire bonne mesure, elle a essayé de le récupérer.

Sa toute première victoire dans le top 2️⃣0️⃣ 🤩

Kaja Juvan l’emporte 1-6, 7-5, 6-4 sur Vondrousova. # PLO20 pic.twitter.com/59RyP6ROg2 – wta (@WTA) 4 août 2020

Quant à sa victoire, Juvan était visiblement ravie.

«Il y avait beaucoup de vent, donc nous jouions tous les deux assez prudemment», a-t-elle déclaré. «Je pense qu’elle a pris plus de chances dans le premier set, puis dans le deuxième et le troisième set, je me suis juste dit, allez chercher le ballon, jouez plus agressivement, prenez le ballon quand il monte au lieu de descendre.

«Alors j’ai commencé à jouer beaucoup mieux, car c’est mon jeu. Je pense que j’ai mieux fait ça dans le deuxième et le troisième set, mais je suis toujours humain, donc il y avait encore des nerfs.

Suivez-nous sur Twitter @ T365Official.