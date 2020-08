John Isner, le meilleur joueur américain masculin de la tournée de tennis, dit qu’il ne sait pas trop à quoi s’attendre de lui-même lorsqu’il affrontera le Polonais Hubert Hurkacz au premier tour de l’Open de l’Ouest et du Sud à New York.

Isner est actuellement classé n ° 21 mondial et n ° 16 du tournoi, qui marque le premier événement de l’ATP Tour depuis que la pandémie de coronavirus a mis fin à la tournée de tennis en mars.

John Isner dit qu’il ne sait pas à quoi s’attendre de lui-même lors du retour au tennis

Selon Greensboro.com, Isner dit qu’il s’est bien entraîné ces dernières semaines, mais participer à un match après une si longue mise à pied sera une expérience complètement différente pour lui et les autres joueurs.

« J’ai l’impression d’avoir bien frappé le ballon à l’entraînement, mais je ne suis certainement pas en forme pour le moment. Personne ne l’est vraiment. Vous pouvez vous entraîner au gymnase et sur le terrain d’entraînement tout ce que vous voulez, mais c’est pas la même chose que de jouer sous la pression et l’intensité d’un match de tournoi.

Je ne serai donc pas surpris si je sors et joue très bien ou si je ne joue pas très bien du tout. Nous allons voir ce qui se passe. La chose la plus importante pour moi est de prendre l’attitude que je suis heureux de participer à nouveau ».

L’Américain s’est rendu à New York sans sa famille et est accompagné de son entraîneur David Macpherson et de son entraîneur Clint Cordial – disant qu’il ne voulait pas exposer sa femme et ses jeunes enfants à un risque supplémentaire.

« Ma famille n’est pas ici. Et autant qu’ils me manquent, je ne voudrais pas qu’ils prennent ici un risque inutile. Et ils ne voudraient pas non plus être ici, parce que la bulle dans laquelle nous sommes est essentiellement deux hôtels et le centre de tennis.

C’est donc un hôtel et des courts, un hôtel et des courts, tous les jours. « Avec les joueurs confinés dans la bulle et le tournoi joué sans aucun fan, cet US Open sera certainement une expérience complètement unique pour les joueurs et toutes les autres personnes impliquées.

Isner est le premier à admettre que ce n’est pas la même chose qu’une autre année, mais il sait que c’est ce qui est requis dans le scénario actuel. « Les joueurs ne sont pas à Manhattan, et il n’ya donc pas la sensation de l’Open américain.

Vous n’avez pas du tout cette ambiance new-yorkaise. (Mais) Il y a des règles en place pour assurer la sécurité de tout le monde, et c’est ce que nous respectons tous maintenant. C’est fou de penser que c’est ce que nous faisons pour pouvoir jouer à un tournoi de tennis en ce moment.

Mais, comme nous le savons tous, c’est ce que 2020 a été pour nous tous ». Lorsque l’US Open commencera à la fin du mois, John Isner espère améliorer ses quarts de finale en 2011 et 2018. Il joue en double avec Hubert Hurkacz à l’Open de l’Ouest et du Sud et leur premier match de double est prévu pour samedi.