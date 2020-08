Les qualifications pour l’Open de l’Ouest et du Sud débuteront le 20 août 2020, exceptionnellement cette année à Flushing Meadows à l’USTA Billie Jean King National Tennis Center une semaine avant le début de l’US Open, en raison de la pandémie mondiale de Covid-19 qui sévit aux États-Unis.

Bien sûr, des doutes subsistent sur le calendrier des deux tournois: tant pour les protocoles de sécurité que pour la présence de tous les joueurs, mais principalement sur le statut du virus aux Etats-Unis. Au tirage au sort des qualifications en simple masculin, il y aura de nombreuses stars.

Jannik Sinner est peut-être le plus attendu: le jeune joueur de tennis italien jouera pour la deuxième fois dans un ATP Masters 1000. Parmi les autres concurrents, il y a aussi Richard Gasquet, Gilles Simon, Feliciano Lopez, Alexander Bublik et Mikael Ymer.

Parmi les femmes, il y aura l’ancienne championne de Slam Victoria Azarenka, Vera Zvonareva, Su-Wei Hsieh, Alja Tomljanovic, Camila Giorgi et Carla Suarez Navarro, qui terminera sa carrière fin 2020. Voici les deux listes d’entrées:

Liste des entrées de Cincinnati: Serena sur le terrain, Barty, Halep

Exceptionnellement cette année, l’Open de l’Ouest et du Sud, combiné ATP / WTA, ne sera pas à Cincinnati, mais à New York, afin de centraliser les tournois sur les terrains durs américains en un seul endroit, après que la pandémie mondiale a frappé très sérieusement les USA. .

En ce qui concerne le simple féminin, cinq des dix meilleures joueuses mondiales seront absentes, dont la n ° 1 du classement WTA Ashleigh Barty et la n ° 1. 2 Simona Halep. Dehors aussi Bianca Andreescu et Elina Svitolina: cinq étoiles en doute également pour le prochain US Open.

Barty avait exprimé ses doutes dès début juin, alors que Halep avait déjà choisi de ne jouer qu’en Europe. Andreescu n’a pas disputé de match de la finale de la WTA à Shenzhen en octobre dernier lorsqu’il a dû prendre sa retraite en raison d’un problème au genou.

L’absence d’Elina Svitolina n’est pas une surprise: elle s’est dit inquiète de la situation des infections non pas à New York, mais dans d’autres États des États-Unis. Angelique Kerber ne semble pas avoir résolu ses doutes sur le voyage à New York.

Il devrait y avoir Serena Williams à la place. Sont également présents Sofia Kenin, Karolina Pliskova, Kiki Bertens, Belinda Bencic, Petra Kvitova, Johanna Konta, Garbine Muguruza et Cori Gauff. Ce sont les absences liées à l’Open de l’Ouest et du Sud: pour l’instant il n’y a pas de nouvelles concernant l’US Open, bien qu’il soit probable que les joueurs de tennis qui ne joueront pas à Cincinnati pourraient également décider de sauter le New York Slam