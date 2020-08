Le joueur de tennis sud-africain Lloyd Harris est prêt à concourir à l’US Open de New York plus tard ce mois-ci après un programme d’entraînement intensif au cours des quatre derniers mois au Cap et vise à atteindre un nouveau classement de haut niveau lorsque la tournée reprendra, selon à sa mère, qui s’est entretenue sur le site News24

Sud-Africain No.

1 Lloyd Harris prêt à concourir à l’US Open à New York

Harris, 23 ans, est actuellement classé n ° 98 au classement mondial de l’ATP et sa mère, Cecilia, dit que Harris est « plus en forme, plus fort et plus assuré » après s’être entraîné sous l’entraîneur Eitan Adams au cours des derniers mois du verrouillage à Cape. Town lors de l’entretien avec News24.

Sa mère, Cecilia, dit que son programme d’entraînement difficile l’aidera à passer au niveau suivant sur le circuit ATP et qu’il veut surpasser son meilleur classement antérieur de n ° 72 qu’il a obtenu plus tôt cette année.

Harris a remporté jusqu’à présent 3 titres ATP Challenger en simple et 2 titres Challenger en double, ainsi que 13 titres en simple ITF et 4 titres en double ITF au cours de sa carrière. Il est actuellement le joueur classé n ° 1 en Afrique du Sud et a également représenté l’Afrique du Sud à la Coupe Davis où il a une fiche de 11–4.

Il a disputé les six derniers tournois du Grand Chelem d’affilée, et sa meilleure performance dans les tournois majeurs était une apparition au deuxième tour à Roland-Garros l’an dernier. Il a connu l’une de ses plus grosses semaines sur la tournée en janvier, où il s’est qualifié pour atteindre la finale de l’épreuve ATP à Adélaïde où il a perdu contre le Russe Andrey Rublev.

C’était sa première apparition en finale d’un événement de niveau ATP. Harris se rendra aux États-Unis pour jouer au Western & Southern Open à New York, suivi de l’US Open Grand Slam. Certains joueurs de haut niveau ont décidé de sauter l’US Open en raison de préoccupations concernant les voyages pendant la pandémie actuelle, y compris le numéro mondial.

2 Rafael Nadal, trois fois vainqueur du Grand Chelem Stan Wawrinka et l’Australien Nick Kyrgios. Cependant, d’autres comme le n ° 1 mondial Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Alexander Zverev et Dominic Thiem ont confirmé leur intention de jouer à New York. (Photo via le compte Twitter de Tennis South Africa)