Le chef de Tennis Australia Craig Tiley dit qu’il continue de rester confiant que l’Open d’Australie se tiendrait selon le calendrier régulier en 2021, bien que l’État de Victoria soit actuellement en mode de verrouillage en raison d’une augmentation du nombre de cas de COVID-19 .

Le chef de Tennis Australie Craig Tiley sur les plans de l’Open d’Australie 2021

L’US Open devant se dérouler sans fans plus tard son mois à New York et l’Open de France prévu en septembre avec certains fans dans les tribunes, Tiley dit qu’il est optimiste que le Grand Chelem à Melbourne se déroulera également car par sa fente régulière sur le calendrier du tennis avec des fans présents également.

Dans une interview accordée à ., Tiley a décrit certains des projets du tournoi, notamment cinq bulles et environ la moitié du nombre de fans qui ont assisté à l’édition 2020 de l’événement plus tôt cette année en janvier.

«Nous allons ouvrir notre bulle bio à partir du 1er décembre et les joueurs peuvent venir à tout moment. Lorsque les joueurs arrivent, nous nous attendons à ce qu’ils ne soient pas dans un hôtel pendant 14 jours, comme le sont les exigences actuelles.

Nous aurons une exemption dans cette bulle bio-sécurisée. Nous disons chaque année que nous sommes le «happy slam». Mais maintenant, nous disons que nous sommes le ‘slam très sûr et heureux.’ »Tiley a ajouté que son équipe avait prévu cinq scénarios pour l’année prochaine – à partir d’un événement régulier comme les années précédentes jusqu’à ne pas avoir le événement du tout.

Un scénario possible également envisagé serait d’organiser le tournoi à une date ultérieure dans l’année et Tiley a ajouté que toute décision de déplacer l’événement serait prise en consultation avec tous les organes directeurs du tennis.

L’Open d’Australie est le premier événement du Grand Chelem sur le calendrier du tennis. L’Open d’Australie 2020 a été remporté par le Serbe Novak Djokovic du côté masculin et l’Américaine Sofia Kenin du côté féminin. Le circuit de tennis féminin a repris plus tôt ce mois-ci et le circuit de tennis masculin reprendra à New York la semaine prochaine. (Photo du compte Twitter de l’Open d’Australie)