Photographie: Goyo Ybort

Un millier de tournois internationaux de tennis, toutes catégories confondues, ont été annulés ou reportés au cours des presque 21 semaines complètes d’inactivité, depuis que les calendriers et les classements ont été gelés en raison de la pandémie qui a engendré la maladie Covid-19.

Et, à la suite des flambées du nouveau coronavirus 2019-nCOV en juillet et août – considéré comme la deuxième vague dans plusieurs pays européens – l’activité continue de faiblir.

La suspension du premier ATP du nouveau calendrier, le 500 à Washington, vient s’ajouter celle du Masters 1000 de Madrid, qui avait de nouvelles dates entre le 13 et le 20 septembre, en prélude à Rome et à Paris.

Lit le communiqué officiel du Mutua Madrid Open: «Suite aux recommandations des autorités sanitaires locales, et après avoir surveillé la situation pendant des mois, les organisateurs du Mutua Madrid Open ont été contraints d’annuler le tournoi en raison de la situation difficile qui continue de créer le Covid-19 à tous les niveaux. De plus, et après une augmentation significative des cas de Covid-19, la Communauté de Madrid a annoncé il y a quelques jours une série de nouvelles mesures pour contrôler la propagation du virus, notamment la réduction des rassemblements sociaux à 10 personnes, toutes deux en public. comme en privé, ce qui rend la viabilité de l’organisation du tournoi plus difficile ».

Le directeur de la compétition, Feliciano López, a reconnu: «Nous avons tout fait de notre côté pour célébrer le tournoi. Après la première annulation du mois de mai, nous nous sommes mis au travail avec la date de septembre avec l’illusion de pouvoir avoir un tennis de haut niveau à la Caja Mágica en cette mauvaise année pour tout le monde. Cependant, l’instabilité est encore trop élevée pour organiser un tournoi comme celui-ci avec toutes les garanties. Une fois encore, nous devons remercier la Mairie de Madrid et tous nos sponsors et fournisseurs d’avoir été à nos côtés dans toutes les démarches que nous avons entreprises ».

Ainsi, le tennis international pourrait entrer en Espagne via Santander et Marbella, à l’occasion de l’ITF respective fin août, toujours au calendrier.

Dans le Circuit ATP Les espoirs du monde demeurent pour les épreuves de surface dure aux États-Unis, avec le Cincinnati Masters 1000 qui se jouera au Centre national de tennis USTA Billie Jean King à New York à partir du 22 août; auquel se déroulera le grand slam Open USA, prévu du 31 août au 13 septembre.

Sur la liste de l’Open de l’Ouest et du Sud à Cincinnati, il y a 16 meilleurs joueurs: le champion en titre Medvedev, Djokovic (champion 2018), Dimitrov (champion 2017), Cilic (champion 2016), Thiem, Tsitsipas, Zverev, Auger-Aliassime, De Miñaur et Berrettini. Même sur la liste initiale se trouvait Nadal (champion en 2013).

Après les deux tournois accélérés américains, le circuit passerait sur terre battue européenne avec l’ATP 250 Generali Open à Kitzbühel (Autriche), à ​​partir du 8 septembre (bien qu’il puisse varier selon les dates prévues à Madrid, dans la semaine du 14 à 20); les 1000 maîtres Internazionali BNL d’Italia Rome, à partir du 20 septembre; et le grand chelem de Roland Garros, prévu du 27 septembre au 11 octobre.

Sur la tournée WTA, lancement de la 31e édition de Palerme à terre du 3 au 9 août; L’Open de Prague est prévu, du 10 au 16 août, également à terre; et Lexington (États-Unis), sur un court dur et aux mêmes dates que Prague.

Puis viendrait le WTA Premier 5 à New York, du 21 au 28 août, sur une surface rapide comme l’US Open, celui-ci du 31 août au 12 septembre.

Pour Cincinnati, il y a une liste des engagés avec Serena Williams (championne 2014 et 2015), Keys (championne 2019), Bertens (vainqueur 2018), Muguruza (vainqueur 2017) et Karolina Pliskova.

Aussi le retour de Tournée ATP ChallengerLe 17 août, il semble être animé en République tchèque, avec deux événements consécutifs à Prague entre le 17 et le 30 août; et en Italie, avec les nominations de Todi, du 17 au 23 août, et de Trieste, du 24 au 30; le tout sur de l’argile.

Pour la réouverture à Prague, il y a six joueurs du top 100: le local Vesely, les Allemands Kohlschreiber et Koepfer, les Hongrois Balazs et Fucsovics, et le français Herbert; Ils seraient rejoints par le numéro un finlandais Ruusuvuori et le français Rinderknech, leader des victoires jusqu’à présent sur l’ATP Challenger Tour cette année.

Dans le Challenger 100 de Todi, après deux ans d’absence du calendrier, il y aurait six autres top 100: l’Argentin Delbonis (champion en 2017), les Carballés de Grenade et les locaux Mager, Seppi, Travaglia et Caruso; qui pourraient être rejoints par Cecchinato, Rodionov et Popyrin.

Calendrier provisoire mondial

Tour ATP

En dur:

ATP Masters 1000 Cincinnati, à Flushing Meadows (New York), du 22 août Grand Slam US Open, New York, du 31 août au 13 septembre

En terre:

ATP 250 Generali Open Kitzbühel, du 8 (ou 14) septembre ATP Masters 1000 Internazionali BNL d’Italia Rome, du 20 septembre Grand Slam Roland Garros, Paris, du 27 septembre au 11 octobre WTA TourPraga (gravel ), République tchèque, du 10 au 16 août Lexington (dur), États-Unis, du 10 au 16 août Western & Southern Open New York (dur), États-Unis, du 21 au 28 août Open USA New York (dur), du 31 août – 12 septembre ATP Challenger Tour

6 tournois à terre:

Prague (République tchèque), 17 au 23 août et 24 au 30 août, Todi (Italie), 17 au 23 août Trieste (Italie), 24 au 30 août Ostrava (République tchèque), 31 août au 6 septembre Cordenons (Italie) Du 31 août au 6 septembre

Il y a 11 autres tournois en septembre (8 sur terre battue, 2 rapides et 1 en salle), la première semaine (7 à 13) étant les premiers à Aix en Provence, Parme et Prostejov.

ITF Hommes

En terre:

M25 Vogau (Autriche), 17-23 août M25 Poznan (Pologne), 24-30 août

M25 Santander (Espagne), 24-30 août

M15 Anif (Autriche), 24-30 août M15 Alkmaar (Pays-Bas), 24-30 août

En dur:

M15 Minsk (Biélorussie), 17-23 août et 24-30 août M15 Nonthaburi (Thaïlande), 24-30 août ITF Femmes

En terre:

W15 Wanfercee-Baulet (Belgique), 17 au 23 août W15 Oeiras (Portugal), 17 au 23 août W15 Cordenons (Italie), 24 au 30 août W15 Alkmaar (Pays-Bas), 24 au 30 août

En dur:

W25 Nonthaburi (Thaïlande), 24-30 août

Parmi les 6 tournois (4 sur gravier et 2 durs) qui se déroulent dans la semaine du 31 août au 6 septembre en France, aux Pays-Bas, en Thaïlande, au Kazakhstan et en Slovénie, figure le Marbella W25 (Malaga, Espagne) sur de l’argile.

ITF Junior

Les premiers tournois juniors à figurer au calendrier de la Fédération internationale de tennis sont concentrés dans la semaine commençant le lundi 31 août et sont: J2 Tachkent (Ouzbékistan), J5 Douchanbé (Tadjikistan), J5 Lomé (Togo) et J5 Christiansted (îles Vierges américaines), tous sur un court dur; et J4 Eindhoven (Pays-Bas), J5 Tbilissi (Géorgie), J5 Liepaja (Lettonie) et J5 Kolobrzeg (Pologne), tous quatre sur terre battue.

Pendant tout le mois d’août, il n’y a pas une seule compétition prévue tennis en fauteuil roulant.