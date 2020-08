Le forfait de Rafael Nadal au Masters 1000 de Cincinnati et à l’US Open n’a pas été une grande surprise. Compte tenu de l’urgence du Coronavirus aux États-Unis et de la compression du calendrier, le phénomène espagnol a décidé de rester en Europe pour mieux préparer la saison sur terre battue.

En cas de 13e victoire à Roland Garros, l’ancien numéro 1 mondial égalerait en effet les 20 titres du Grand Chelem de l’éternel rival Roger Federer (sur le court au plus tôt en 2021). Le majorquin a précisé que son absence et celle du Suisse n’affecteront pas la légitimité du New York Slam, qui pourra compter sur le numéro 1 ATP Novak Djokovic.

Pendant ce temps, Sumit Nagal, qui s’est illustré à Flushing Meadows l’année dernière en arrachant un set à Federer, estime que le tournoi a toujours les stigmates d’un Grand Chelem, car il offre les mêmes points au classement malgré sa tenue dans des conditions exceptionnelles.

Nagal à l’US Open

« C’est toujours un Chelem, il est toujours considéré comme l’US Open qui donne 2000 points (de classement) et considérant le titre aussi bon que n’importe quel autre titre », a affirmé le n ° 127 mondial. « Je comprends Rafael Nadal et peu d’autres joueurs l’ont fait. a choisi de rester en dehors, mais c’est son choix personnel et vous devez le respecter », a déclaré le jeune homme de 22 ans.

« A mon avis, la situation est un peu bizarre, ce n’est pas un moment amusant pour personne en ce moment, mais vous devez faire ce que vous avez à faire », a déclaré Sumit Nagal à propos de l’US Open. Les projecteurs seront tous sur Djokovic, toujours invaincu en 2020 et vainqueur de l’Open d’Australie en début d’année.

Dans le même temps, pour la première fois depuis 1999, nous verrons un Grand Chelem sans Roger Federer et Rafael Nadal. Le département américain de la Sécurité intérieure a accordé des dérogations aux athlètes et au personnel de soutien, ce qui signifie que les ressortissants non américains peuvent entrer dans le pays indépendamment de leur pays d’origine et de leurs déplacements antérieurs – mais il n’est pas encore clair s’il y aura une exigence de quarantaine pour ceux qui entrent aux États-Unis.

La situation est compliquée par le rééchelonnement de l’Open de France qui a lieu immédiatement après l’US Open – avec une qualification commençant une semaine après la finale de New York et le tirage principal débutant le dimanche 27 septembre.

Il est possible que ceux qui voyagent des États-Unis vers l’Europe soient obligés de s’auto-isoler pendant une période pouvant aller jusqu’à deux semaines, ce qui signifie qu’à l’heure actuelle, beaucoup devront choisir entre les deux Slams.