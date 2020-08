Kristina Mladenovic a fait une sortie anticipée dans le premier tournoi après l’épidémie de coronavirus à Palerme, corrigeant cela à New York pour atteindre le deuxième tour. Kristina a battu Anastasija Sevastova 6-3, 6-4 en une heure et 29 minutes, battant la Lettone pour la deuxième fois consécutive.

Les deux joueurs ont eu du mal à trouver le premier service et c’est Mladenovic qui a tiré plus de cela, repoussant trois chances de pause sur cinq et offrant cinq pauses pour contrôler le tableau de bord. En repoussant deux occasions de pause dans le deuxième match, Mladenovic a saisi l’élan, obtenant des pauses dans les matchs trois et neuf pour un 6-3.

Le joueur français a remporté les quatre premiers matchs du deuxième set, prenant neuf des 11 précédents avant de perdre du terrain soudainement, permettant à Anastasija de ramener le résultat à 4-4. Restant calme, Kristina a décroché huit des neuf derniers points pour se dépasser.

Après avoir pris un set de Serena Williams à Lexington, Bernarda Pera est au deuxième tour de Cincinnati, battant Heather Watson 6-1, 3-6, 6-3 en une heure et 44 minutes. Tirant 13 as, Bernarda a perdu le service trois fois, mais son retour a bien fonctionné dans les sets un et trois, assurant cinq pauses et franchissant la ligne d’arrivée en premier.

Les deux premiers sets étaient fluides et ils ont à peine duré une heure, Pera assurant le premier avec une double pause. Dans le seul match retour lâche du deuxième set, Heather a décroché une pause tôt dans le deuxième match qu’elle a gardée jusqu’à la fin avec un service parfait, établissant un décideur où ils ont échangé quatre pauses dans les six premiers matchs.

Tirant de l’arrière 3-2, Bernarda a fait une dernière poussée, remportant quatre matchs consécutifs pour se retrouver au sommet. Ekaterina Alexandrova s’est imposée contre la 9e tête de série Elena Rybakina 7-5, 7-6 en une heure et 37 minutes, remportant neuf points de plus que la Kazakh.

Maria Sakkari n’a perdu que quatre matchs contre Cori Gauff.

De 5-2 vers le bas, Elena est revenue à 5-5 dans le premier set, pour perdre les deux matchs suivants et remettre le set au Russe. Il n’y a pas eu de pause dans le deuxième set et Rybakina a eu une chance énorme de forcer un décideur, menant 6-4 au tie-break avant qu’Ekaterina ne remporte quatre points consécutifs pour les effacer et se propulser dans le deuxième tour.

La 13e tête de série Maria Sakkari a évincé le plus jeune joueur du tirage au sort Cori Gauff 6-1, 6-3 en une heure et cinq minutes, battant le jeune Américain à leur première rencontre. Passant des obstacles difficiles à Lexington en route vers les demi-finales, Gauff ne pouvait pas répéter cela à New York, luttant avec son coup droit et son retour et ne trouvant jamais le rythme pour défier l’adversaire le mieux classé.

Avec six gagnants et 24 erreurs directes, Cori n’avait aucune chance contre le rival le plus expérimenté, perdant près de la moitié des points derrière le tir initial et permettant à Sakkari de convertir cela en quatre pauses. D’un autre côté, la Grecque a repoussé le seul point de rupture contre lequel elle a joué, gardant la pression de l’autre côté du filet et se déplaçant avec style.

Cori a pulvérisé une erreur de revers dans le deuxième match pour donner un service, ne sentant pas le ballon et tombant 5-1 après un coup droit lâche. Sakkari a assuré le set avec un vainqueur du service dans le septième match, se déplaçant plus loin devant avec une pause à 1-1 dans le deuxième.

Servant à rester dans le match à 3-5, Gauff s’est cassée pour frapper la porte de sortie et envoyer sa rivale à travers.