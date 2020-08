Nous continuons à recueillir les opinions des joueurs sur tout ce qui se passe ces jours-ci à Flushing Meadows avec la célébration du tournoi de Cincinnati, le premier grand événement de retour qui réunit les meilleurs joueurs de tennis des deux vestiaires. Nous savons déjà que certains noms manquent, nous nous contenterons donc d’écouter ceux qui le sont. Par exemple, Maria Sakkari, qui s’est entretenu avec des collègues de Tennis.com pour offrir son point de vue sur l’organisation et raconter en détail la spectaculaire séance photo qu’elle a faite il y a quelques semaines.

– Coexistence à l’hôtel

«Pour être honnête, c’est vraiment sympa. Je n’ai rien à redire pour l’instant, la nourriture a été excellente et toute l’ambiance est très agréable, nous sommes entourés de tous les joueurs et de leurs entraîneurs respectifs. J’adore être dans cette situation et je ne pense pas que je changerai d’avis tout au long du mois ».

– Séance photo avec Elle Grecia

«Les photos ont été prises juste un jour avant mon départ pour Palerme. C’est peut-être la meilleure session que j’aie jamais eue de ma vie. Je me souviens que nous avions tous des tests avant de voyager, je l’ai fait aussi, bien sûr. Nous portions tous des masques et avons pris chaque étape très soigneusement. C’était difficile, pendant ces jours-là, il faisait très chaud à Athènes et aussi la session était en plein air. C’est quelque chose dont j’étais très fier, une belle expérience loin des courts de tennis ».

Défaite au premier tour de Palerme

«Mieux vaut avoir joué à un match que de ne pas en avoir joué, bien sûr. Cependant, il ne suffisait pas de vraiment penser que j’étais enfin de retour dans l’action, de me revoir dans cet état d’esprit compétitif. C’était bien de jouer à nouveau à un jeu, oui, de retrouver la sensation que l’on ressent en compétition. Je sais qu’au début tout sera très difficile, mais c’est la même difficulté pour tout le monde ».

– Laissez la pause derrière

«La première fois que j’ai pris un avion après la quarantaine, je me suis senti assez étrange, tout était étrange. Nous avons été extrêmement prudents, tout nettoyant à chaque instant, pratiquement sans rien toucher, nous n’avons même pas utilisé la salle de bain de l’avion, au cas où. Peu à peu nous nous y sommes habitués, même maintenant ces jours-ci. Une fois arrivés ici, tout allait beaucoup mieux ».

– Votre coach et la difficulté du grec

«Je pense que le grec est une langue très difficile à apprendre, même si je ne l’aide pas beaucoup non plus, car évidemment nous parlons toujours tout en anglais, donc cela ne l’aide pas non plus. Il connaît quelques mots, en fait son accent est plutôt bon, ce qui est impressionnant pour moi aussi. Je ne sais pas, pour le moment je ne pense pas qu’il soit proche d’apprendre le grec, ce n’est pas son intention ».

– Si vous pouviez choisir une personne à avoir dans les gradins?

«C’est difficile de choisir, si je ne le dis pas à un membre de ma famille, il pourrait se mettre en colère (rires). Je suppose que je resterais avec une célébrité, tout le monde sait que j’ai une grande admiration et sympathie pour Daniel Craig, mais je ne veux pas le répéter une fois de plus, je l’ai déjà mentionné dans de nombreuses interviews […] Wow, c’est difficile à dire, vraiment. Allez, je vais rester avec l’un des membres de mes équipes, avec mon entraîneur physique ».