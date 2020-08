Stefanos Tsitsipas était un homme en mission en 2018, atteignant le top 30 devant Toronto après 25 victoires ATP (il n’en avait que quatre jusqu’à cette saison). Le jeune a disputé le quatrième tour à Wimbledon et la demi-finale à Washington, prenant de l’élan avant l’Omnium du Canada, sa septième épreuve du Masters 1000 en carrière.

Au deuxième tour, Stefanos a affronté le numéro un mondial. 8 Dominic Thiem et l’a vaincu avec une seule pause dans le premier set, remportant un triomphe 6-3, 7-6 après une performance fiable derrière le tir initial. Les choses sont devenues encore plus difficiles pour le jeune pistolet après cela, affrontant un quadruple vainqueur Novak Djokovic dans la bataille pour le quart de finale et remportant une victoire de 6-3, 6-7, 6-3, ne perdant jamais de service et gardant les points. sur sa raquette.

Maîtrisant bien ses coups, Stefanos a renvoyé 42 vainqueurs et 34 fautes directes, devançant Novak dans les échanges les plus rapides et ne perdant jamais de service pour se qualifier pour le premier quart de finale du Masters 1000. Là, un autre rival du top 10 se tenait de l’autre côté du filet et Stefanos a affronté un défi ultime contre le champion en titre Alexander Zverev.

L’Allemand avait un confortable avantage de 6-3, 5-2 lorsque le Grec a commencé à effectuer son retour, l’emportant 3-6, 7-6, 6-4 après avoir sauvé deux balles de match au deuxième set tie break pour frapper la demi-finale. billet final. Alexander a battu Stefanos une semaine plus tôt à Washington, occupant une position dominante à Toronto mais ne trouvant pas le moyen de franchir la ligne d’arrivée.

Zverev a également eu ses chances dans le dernier set, perdant cinq occasions de pause à 1-1 avant de voler le service de son rival au cinquième match pour propulser l’Allemand plus près de la victoire.

À Toronto 2018, Stefanos Tsitsipas a surmonté un énorme écart contre Alexander Zverev.

Ce n’était pas pour Alexander cependant, perdant le service dans le sixième match et gaspillant plus de chances de pause à 4-4, en payant le prix à 4-5 quand il a frappé une double faute pour donner le service et le match à l’extérieur.

Stefanos a eu plus d’efficacité dans les rallyes les plus prolongés, frappant de courageux vainqueurs dans ce neuvième match du décideur pour sauver des chances de pause et prenant quatre points consécutifs au retour dans le prochain pour assurer la place en demi-finale contre une autre star du top 10 Kevin Anderson.

Le Grec est devenu le plus jeune joueur avec trois victoires dans le top 10 lors de la même épreuve depuis Rafael Nadal à Monte Carlo 2006, s’éloignant de la première finale du Masters 1000, toujours avant le 20e anniversaire. « J’ai continué à croire que je pourrais rebondir contre Alexander Zverev », a déclaré Tsitsipas. « Je suis revenu dans le match et il semblait que rien ne pouvait m’arrêter après ça. »