La star du tennis numéro 1 mondiale Ash Barty, d’Australie, a déclaré que son plus grand objectif dans le sport est de remporter le titre de Wimbledon. Barty a remporté l’Open de France l’année dernière qui était son premier titre en simple du Grand Chelem et dit qu’elle a maintenant les yeux fixés sur la victoire du titre le plus prestigieux du sport.

La jeune femme de 24 ans parlait avec Kurt Fearnley pour One Plus One où elle dit: «Mon rêve est de gagner Wimbledon. Sans aucun doute. Il m’a fallu beaucoup de temps pour le dire à haute voix.

Il m’a fallu beaucoup de temps pour avoir le courage de le dire à haute voix, mais c’est ce que je veux. C’est ce vers quoi je veux travailler. Être capable de gagner Junior Wimbledon était vraiment spécial, mais cela m’a juste donné un avant-goût de ce que c’est vraiment. «

L’Australien a décidé de ne pas participer au prochain tournoi du Grand Chelem de l’US Open à New York, affirmant qu’il y avait « encore des risques importants impliqués en raison du COVID-19 et je ne me sens pas à l’aise pour mettre mon équipe et moi dans cette position ».

Elle n’a pas répondu à l’appel sur les événements sur terre battue en Europe et a déclaré qu’elle prendrait une décision finale plus près du temps. L’Australienne a également parlé de son expérience lors du verrouillage, affirmant qu’elle était dans le même bateau que tout le monde, essayant de faire de son mieux.

«J’ai eu des semaines où j’étais vraiment motivé et très occupé, puis j’ai eu d’autres semaines où je me sentais un peu à plat. Je pense que c’est vraiment normal et il faut l’accepter. Pour le moment, il y a beaucoup d’imprévisibilité et d’incertitude, et vous pouvez en quelque sorte faire votre part.

Vous pouvez jouer votre rôle et faire ce que vous devez faire. Cela représentait une part importante du problème pour notre équipe – en acceptant que c’est quelque chose de plus grand que ce que nous pouvons contrôler, nous ne pouvons rien y faire. Nous devons juste jouer notre rôle et faire ce qu’il faut.

Et j’espère que nous aurons l’occasion à un moment de l’année de revenir à une sorte de normal. À la fin de la journée, il y a beaucoup de choses dans la vie beaucoup plus importantes que de frapper une balle de tennis. Je pense que cela a été un moment vraiment important pour apporter cette perspective. «

Ash Barty a remporté huit titres en simple et dix titres en double sur le circuit WTA. Outre le titre de Roland-Garros en simple, elle a également remporté l’épreuve de double de l’US Open 2018 avec CoCo Vandeweghe. Photo du compte Twitter de Ash Barty