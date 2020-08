Andy Murray a atteint son apogée en 2016, lorsqu’il est devenu le nouveau numéro 1 mondial pour couronner une saison spectaculaire. Cet effort lui a probablement coûté le reste de sa carrière, étant donné que dans les trois années suivantes, le Britannique a dû faire face à une grave blessure à la hanche qui l’a contraint à subir deux chirurgies (en 2018 et 2019).

Le triple champion du Grand Chelem, qui n’a pas encore disputé de tournois officiels cette année, s’est montré dans la « Battle of the Brits » pendant la pause, mais a hâte de revenir affronter les meilleurs dans les étapes les plus importantes.

Jamie Delgado, le manager de l’Ecossais depuis 2016, a révélé qu’Andy intensifie sa préparation avant la reprise de la saison aux Etats-Unis. Murray, 33 ans, a récemment participé à la bataille des Britanniques et Delgado dit que le désir de se battre en duel avec Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer brûle toujours aussi vivement que jamais devant Flushing Meadows à la fin du mois.

Delgado sur Andy Murray

«Cela a été frustrant – cela a persisté pendant un certain temps, mais à la fin de la journée, il veut être là-bas en compétition contre les meilleurs joueurs du monde (Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic) et faire ce qu’il aime», le 43 -année a dit.

« Andy Murray est toujours motivé, bien sûr qu’il est – il est super déterminé, absolument, et c’est le but, sans aucun doute, de revenir en compétition contre les meilleurs joueurs. Et son équipe ressent exactement la même chose – c’est ce sur quoi nous travaillons dur, et il travaille si dur avec tout son travail de gym et de réadaptation qu’il fait.

À la fin de l’année dernière, il a très bien terminé l’année en gagnant à Anvers, donc c’était génial, puis cette année – pour différentes raisons – nous n’avons pas été en mesure de faire participer les tournois. là-bas, et nous avons juste hâte de sortir et de concourir », a-t-il ajouté.

«Il était évidemment n ° 1 mondial à l’époque, alors est-ce que je pense qu’il aurait gagné plus depuis qu’il a été blessé? Oui, mais évidemment nous ne savons pas avec certitude, n’est-ce pas? Alors il aurait été en lice pour eux [Grand Slams], pour sûr.

Il a travaillé très dur et a essayé de se préparer le plus possible pour la compétition »- a conclu Jamie Delgado.