Tennis – L’ancienne n ° 3 mondiale Nadia Petrova, de Russie, est la dernière joueuse à figurer dans la série Behind the Racquet, où elle parle de son ascension dans le Top 3 du classement mondial et de la façon dont sa carrière a été affectée par des blessures et la mort de sa mère.

Nadia Petrova dit qu’elle voulait jouer professionnellement lorsqu’elle a remporté son premier événement junior ITF à l’âge de 14 ans

La Russe, qui a maintenant 37 ans, dit qu’elle a réalisé qu’elle voulait jouer professionnellement à l’âge de 14 ans lorsqu’elle a remporté son premier événement junior ITF et est devenue professionnelle à l’âge de 17 ans.

Elle s’est rapidement hissée dans le Top 10 et en 2006, elle a été classée dans le Top 3. Mais une blessure à la hanche en 2006 a conduit à un décrochage dans son ascension et elle dit qu’elle n’a jamais pu retrouver le même niveau de tennis. Bien qu’elle soit revenue dans le Top 10 et ait concouru au plus haut niveau pendant quelques années de plus, une deuxième blessure à la hanche en 2013 a signifié une autre pause dans le jeu et la mort de sa mère en décembre 2013 l’a forcée à faire une pause dans le sport.

Elle est revenue brièvement jouer en 2014 mais n’a pas pu revenir à son niveau précédent et n’a pas joué en 2015 ou 2016. Elle a annoncé sa retraite du sport en janvier 2017. Petrova dit que sa mère a joué un rôle très important en elle. carrière – et même si elle était exigeante, c’était nécessaire car elle avait du mal à se motiver sans le soutien de sa mère.

Même si elle est restée assez confidentielle sur sa vie personnelle, son compte Instagram dit qu’elle est une ‘maman heureuse et une fille fière.’ Voici le lien de Petrova sur le compte Instagram Behind the Racquet. Behind the Racquet est une initiative du joueur de tennis américain Noah Rubin où les joueurs ont parlé de leurs journaux sur le court et hors du terrain, donnant aux fans un aperçu de la vie des joueurs de tennis.

Plusieurs joueurs actuels et anciens ont été présentés dans la série qui a été acclamée par la critique et les fans pour leur aperçu de la vie d’un joueur de tennis.

⁣ ⁣⁣ «Je suis né dans une famille sportive. Ma mère a été médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Montréal de 1976 au relais 4 x 400. Mon père a entraîné un médaillé olympique au lancer du marteau. J’ai le sport dans mes gènes. Mes parents m’ont fait découvrir le tennis et j’ai tout de suite eu du succès. À 14 ans, j’ai remporté mon premier événement ITF Junior et j’ai réalisé que je voulais jouer professionnellement. Cette même année, j’ai joué mon premier événement WTA. Le passage des juniors au circuit professionnel a été difficile car je devais élever mon niveau physique et mental. Je suis lentement arrivé à ce niveau et à 17 ans, je suis devenu professionnel. En 2005, je suis entré dans le Top 10. En 2006, je suis monté au 3e rang mondial. J’ai gagné tournoi après tournoi sur terre battue et j’ai été l’un des favoris avant les Internationaux de France 2006. ⁣⁣ ⁣⁣ Mais le reste du trajet n’a pas été aussi fluide. Quelques jours avant l’Open de France 2006, je me suis blessé à la hanche gauche. Cette blessure m’a jeté et je n’ai jamais pu revenir au même niveau de tennis. Je suis revenu et j’ai joué aux US Open Series 2006 mais je n’ai pas gagné de match. Au cours des années suivantes, j’ai gagné quelques tournois et je suis retourné dans le Top 10. Mais en 2013, j’ai subi une autre blessure à la hanche qui a finalement mis fin à ma carrière. J’ai raté la moitié de l’année. Un matin de décembre 2013, j’ai reçu un appel téléphonique indiquant que ma mère était décédée dans un accident de voiture. J’ai tout mis en attente, je suis rentré chez moi et je me suis préparé pour les funérailles. J’ai essayé de revenir sur le circuit mais je n’avais pas l’énergie mentale. Lorsque votre esprit n’est pas là, votre corps n’y est pas non plus. J’ai commencé à m’effondrer et j’ai eu plusieurs déchirures musculaires. J’ai décidé de faire une pause pour le reste de l’année. Perdre ma mère était vraiment difficile à digérer et elle a joué un rôle énorme dans ma carrière de tennis. Elle en voulait toujours plus pour mon tennis et était dure avec moi quand c’était nécessaire. J’ai perdu la personne sur laquelle je m’appuyais ». ⁣ #BTR @ the1nadiapetrova ⁣ Rendez-vous sur behindtheracquet.com pour des histoires prolongées, des podcasts et des produits dérivés. Un post partagé par Behind The Racquet (@behindtheracquet) le 6 août 2020 à 10h00 PDT

Nadia Petrova a remporté 37 titres sur le circuit WTA, 13 en simple et 24 en double.

Elle a également atteint les demi-finales de Roland-Garros à deux reprises en simple en 2003 et 2005 et a atteint les quarts de finale à tous les autres chelems. En double, elle a remporté les championnats de fin d’année WTA en 2004 avec Meghann Shaughnessy, et en 2012 avec Maria Kirilenko. Elle a également remporté la médaille de bronze dans la compétition de double aux Jeux olympiques d’été de 2012 avec Maria Kirilenko.