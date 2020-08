Tennis – L’ancienne n ° 1 mondiale et double championne du Grand Chelem Naomi Osaka continue d’utiliser sa plateforme pour l’aider là où elle le peut et sensibiliser aux problèmes qu’elle juge importants pour la communauté. Récemment, Osaka et sa sœur cadette, Mari, ont aidé à concevoir des masques pour la charité pendant le verrouillage.

Elle a également lancé une initiative appelée Play Academy avec Nike et Laureus Sport pour aider les filles à s’impliquer davantage dans le sport au Japon.

La Japonaise Naomi Osaka s’associe à BodyArmor pour rénover les courts sur lesquels elle a joué lorsqu’elle était enfant

Désormais, la championne de l’US Open 2018 s’est associée à BodyArmor, la boisson officielle de l’US Open, pour rénover les courts sur lesquels elle jouait enfant dans le Queens.

BodyArmor est la boisson officielle de l’événement US Open Grand Slam, qui commence à New York à la fin de ce mois. C’est le premier événement du Grand Chelem depuis la reprise de la tournée. Osaka a publié une mise à jour sur son compte Instagram en disant: «Le @usopen a toujours été spécial pour moi, alors je suis ravi que @DrinkBODYARMOR LYTE soit maintenant leur boisson sportive officielle… et grâce à BODYARMOR, je peux enfin partager que nous faisons équipe pour rénover ma cour d’enfance dans le Queens, NY!

J’ai hâte de travailler sur ce projet 🙌 ❤

Queens fait. BODYARMOR LYTE est la boisson sportive OFFICIELLE de @USOpen 🙌🎾🙌 Un post partagé par BODYARMOR (@drinkbodyarmor) le 13 août 2020 à 6h02 PDT

L’US Open devrait avoir lieu à la fin de ce mois à New York.

Osaka est entré pour jouer à la fois le Western & Southern Open et l’US Open à New York. Même s’il devrait y avoir un certain nombre de résultats surprenants en raison de la longue mise à pied, Osaka sera l’un des favoris du tournoi.

La championne en titre Bianca Andreescu est la dernière joueuse à se retirer du tournoi. Elle rejoint un certain nombre de joueurs de haut niveau qui se sont déjà retirés du tournoi, notamment le n ° 1 mondial Ash Barty, les 10 meilleures joueuses Kiki Bertens et Elina Svitolina, la russe Anastasia Pavlyuchenkova et l’ancienne championne Svetlana Kuznetsova.

Naomi Osaka a récemment été nommée athlète féminine la mieux rémunérée au monde par le magazine Forbes, avec des revenus de plus de 37 millions de dollars. Osaka a remporté deux fois le Grand Chelem – après avoir remporté l’US Open 2018 et l’Open d’Australie Grand Chelem 2019.